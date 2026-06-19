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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Marruecos pone en peligro el sueño escocés en la noche más importante en décadas

FEATURES
Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
S. Clarke
A. Hakimi
S. McTominay
A. Bouaddi
Escocia
Marruecos
EE. UU.

Boston espera un milagro

En las calles de Boston, estos días no han sido solo una fiesta del fútbol, sino un festival escocés trasladado al otro lado del Atlántico. Miles de aficionados, vestidos con los colores del «Ejército del Tartán», transformaron la urbe en una versión reducida de Glasgow y Edimburgo, y contagiaron su entusiasmo a cada paso.

Sin embargo, todos saben que la misión aún no se ha cumplido. La victoria sobre Haití dio a la afición un esperado momento de alegría, pero solo abrió la puerta a un partido que podría ser el más importante en la historia reciente del fútbol escocés. Ahora, Marruecos se cruza en su camino como una prueba que podría definir el futuro de una generación.

En las últimas semanas, Boston adoptó la identidad escocesa: sus plazas, bares y calles vibraron con canciones y cánticos del norte de Gran Bretaña.

El ambiente recuerda al «chico del balón» de los cómics escoceses, ese niño que siempre soñaba con marcar el gol del título mundial, según la BBC.

Hoy miles de escoceses reviven ese sueño, pero en la realidad. Sin embargo, en el fútbol los sueños no bastan: los grandes partidos se ganan con rendimiento, no solo con emoción.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    El partido más importante en toda una generación

    Escocia no tenía una oportunidad así desde hace casi tres décadas. Un empate contra Marruecos podría ponerla a un paso de avanzar a la fase eliminatoria por primera vez en un gran torneo. Incluso perdiendo por la mínima, aún tendría opciones.

    Más allá de los números, la cita es histórica: una generación que solo conoció las glorias del pasado puede por fin escribir la suya.

    Cuando se enfrente a Marruecos, Escocia no solo jugará por el presente, sino también por un legado de más de siglo y medio.

    En 1872, la selección escocesa jugó el primer partido internacional oficial de la historia frente a Inglaterra, dirigida por Robert Gardiner, uno de los pioneros del deporte. Ese encuentro sentó las bases del fútbol internacional moderno.

    Casi 154 años después, el equipo puede añadir un capítulo igual de relevante para su afición. Ahora hay mucho más en juego y los ojos del mundo están pendientes.

    • Anuncios
  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una victoria importante, pero no convincente.

    Escocia venció a Haití, pero no fue una victoria perfecta. El partido mostró puntos fuertes, pero también aspectos que deben mejorar de cara al duelo contra Marruecos.

    El gol de la victoria llegó tras un desvío afortunado, y el equipo superó varias situaciones complicadas, como una reclamación de penalti por mano dentro del área y otras ocasiones peligrosas que pudieron cambiar el partido.

    Los propios jugadores reconocieron que no habían brillado. Ganaron, pero el verdadero nivel del equipo aún no se ha visto.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Marruecos... Un equipo diferente a los demás

    Si Haití fue un desafío, Marruecos es otro nivel. La selección marroquí llega como una de las más estables y brillantes de los últimos años. Basta recordar su partido contra Brasil para entender la magnitud del reto que afronta Escocia.

    En ese partido no se atrincheró ante un gigante, sino que impuso su juego y dominó largos tramos.

    En la primera media hora generó varias ocasiones y obligó al rival a retroceder, muestra de la gran confianza de esta generación.

    Su gol ante Brasil lo dice todo: pase inteligente de Ibrahim Díaz, desmarque perfecto y definición precisa de Ismail Saibari.

    En una sola jugada, superaron a una defensa de estrellas. No fue casualidad, sino el fruto de un juego colectivo que convierte a Marruecos en uno de los equipos más espectaculares y peligrosos del torneo.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La joya que acapara todas las miradas... y el corazón que late

    Entre los jóvenes del torneo, Ayub Bouadi destaca como uno de los más impresionantes. Este jugador de 18 años muestra un rendimiento excepcional que ya atrae a los grandes clubes europeos.

    Destaca por su gran técnica, su visión de juego y su fuerte personalidad a pesar de su corta edad. Es un ejemplo de la nueva generación en la que Marruecos confía para seguir creciendo. A su ritmo actual, su fichaje por un grande de Europa parece cuestión de tiempo.

    Aunque Marruecos tiene muchas estrellas, Achraf Hakimi destaca por encima del resto. Con una carrera consolidada en la élite europea, es el líder y símbolo de la selección gracias a su personalidad y enorme potencial.

    Su velocidad y su capacidad para decidir en ataque y defensa lo convierten en una amenaza constante. Cuando se lanza por la derecha, Marruecos cambia. Pararlo será el gran reto de Escocia.

    Además, la selección marroquí destaca por la diversidad de orígenes de sus jugadores: muchos nacieron en Europa (Francia, España, Bélgica, Países Bajos) o en Canadá, pero comparten una misma identidad.

    Esta diversidad aporta una mezcla única de escuelas de fútbol y enriquece al equipo técnicamente y tácticamente. Además, los jugadores han creado una gran compenetración que se nota en el campo.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ahora les toca a las estrellas de Escocia dar la cara

    Escocia necesita que sus estrellas rindan al máximo para lograr un buen resultado. Scott McTominay no brilló ante Haití y John McGinn, pese a su gol, tampoco mostró su nivel habitual.

    Ante Marruecos no habrá margen de error: cada futbolista debe dar el máximo, pues las diferencias individuales pueden decidir el encuentro.

    Se esperan ajustes tácticos de Steve Clarke para reforzar el centro del campo, pues enfrentarse a una selección tan dinámica, rápida y habilidosa exige equilibrio entre defensa y ataque.

    Confiando solo en la defensa se arriesga demasiado, pero ceder espacios a los marroquíes puede ser letal. Todo indica que será un duelo táctico entre dos técnicos que se conocen bien.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una cita con la historia

    Todo indica que Escocia vive su mayor reto bajo Steve Clark. Pero esta generación ya ha demostrado que puede desafiar las expectativas y superar obstáculos.

    Marruecos tiene calidad, experiencia y confianza; Escocia, ambición, determinación y fe. En Boston se escribirá un nuevo capítulo.

    Podría ser la noche más grandiosa del fútbol escocés en décadas o una lección que recuerde que el camino a la gloria es largo.

    Lo cierto es que los hombres de Clark saltarán al campo sabiendo que la historia no ofrece muchas oportunidades y que algunos partidos duran más que noventa minutos. Este es uno de ellos.

World Cup
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MAR