En las calles de Boston, estos días no han sido solo una fiesta del fútbol, sino un festival escocés trasladado al otro lado del Atlántico. Miles de aficionados, vestidos con los colores del «Ejército del Tartán», transformaron la urbe en una versión reducida de Glasgow y Edimburgo, y contagiaron su entusiasmo a cada paso.

Sin embargo, todos saben que la misión aún no se ha cumplido. La victoria sobre Haití dio a la afición un esperado momento de alegría, pero solo abrió la puerta a un partido que podría ser el más importante en la historia reciente del fútbol escocés. Ahora, Marruecos se cruza en su camino como una prueba que podría definir el futuro de una generación.

En las últimas semanas, Boston adoptó la identidad escocesa: sus plazas, bares y calles vibraron con canciones y cánticos del norte de Gran Bretaña.

El ambiente recuerda al «chico del balón» de los cómics escoceses, ese niño que siempre soñaba con marcar el gol del título mundial, según la BBC.

Hoy miles de escoceses reviven ese sueño, pero en la realidad. Sin embargo, en el fútbol los sueños no bastan: los grandes partidos se ganan con rendimiento, no solo con emoción.