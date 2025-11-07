Getty Images Sport
Marruecos espera que el 'irremplazable' Achraf Hakimi se recupere milagrosamente de su lesión, pero el entrenador cuenta con que Noussair Mazraoui, de 'la misma calidad', reemplace a la estrella del PSG en la CAN
La entrada de Díaz reduce las esperanzas de la Copa Africana de Naciones para Marruecos
Cuando Hakimi colapsó de dolor después de la entrada de Luis Díaz durante el enfrentamiento de la Liga de Campeones del PSG contra el Bayern, los aficionados temieron lo peor. El momento silenció el Parc des Princes y envió ondas de choque a través de Rabat y Casablanca. Hakimi, uno de los jugadores más consistentes del PSG esta temporada con tres goles y siete asistencias, estaba visiblemente angustiado mientras era llevado fuera del campo.
Los exámenes médicos revelaron un esguince severo en su tobillo izquierdo, que involucraba daño parcial a la sindesmosis femoral y a los ligamentos deltoides. Aunque el PSG confirmó que no sería necesaria una cirugía, el tiempo estimado de recuperación de seis a ocho semanas puso instantáneamente en duda su participación en la Copa Africana de Naciones, que está programada para comenzar el 21 de diciembre de este año en Marruecos.
Para un jugador que ha comenzado la mayoría de los partidos del PSG esta temporada, el momento no podría ser peor. La línea de laterales del PSG, ya debilitada por las lesiones de Nuno Mendes y Ousmane Dembele, ahora enfrentaba otro golpe. Pero la preocupación más grande era para Marruecos, su capitán y líder estaba de repente en duda para el torneo más importante del país en casi medio siglo.
En medio de la creciente alarma, el entrenador de Marruecos, Regragui, se movió rápidamente para calmar la tormenta. Hablando en una conferencia de prensa dos días después de la lesión, aseguró a los aficionados: “Achraf Hakimi es el primer jugador que selecciono en la lista cada vez. Creo firmemente que es un jugador que puede recuperarse más rápido que otros. Achraf hará todo lo posible para estar en la AFCON. Lo apoyaremos. Implementaremos el mejor protocolo médico para asegurar que Achraf esté de regreso para la AFCON y al 100%.”
El grito de guerra de Regragui y el camino de recuperación de Hakimi
El cuerpo técnico de Marruecos ya ha comenzado a trabajar de cerca con el equipo médico del PSG para adaptar un plan de recuperación enfocado en una curación acelerada, fisioterapia y gestión progresiva de carga. Fuentes en Francia sugieren que la rehabilitación de Hakimi se dividirá entre París y Rabat, permitiéndole estar bajo supervisión cercana mientras se mantiene conectado con el entorno nacional.
Esta confianza en la resistencia física y mental de Hakimi no está fuera de lugar. En las últimas cinco temporadas, el jugador de 26 años ha sido uno de los más duraderos de Europa, perdiéndose menos de 10 partidos por lesión desde 2020.
La confianza de Regragui se basa tanto en datos como en creencias. Según los analistas del equipo marroquí, Hakimi cubre entre 11 y 12 km por juego, contribuye en gran medida a las transiciones ofensivas de Marruecos y mantiene una de las mejores tasas de recuperación defensiva entre los defensores africanos. "Achraf Hakimi es un jugador insustituible. Fue un candidato para el Balón de Oro. Para nosotros los marroquíes, es el mejor jugador del mundo," dijo el entrenador de Marruecos.
Mazraoui puede desempeñar el papel de Hakimi en la Copa Africana de Naciones.
Desde su debut con el equipo senior en 2016, Hakimi ha estado en el centro del ascenso del fútbol moderno de Marruecos. Desde la academia del Real Madrid hasta el Borussia Dortmund, el Inter y ahora el PSG, se ha convertido en uno de los laterales más temidos del mundo gracias a su precisión e inteligencia posicional.
En el Mundial de 2022, Hakimi jugó cada minuto de la histórica campaña de Marruecos hasta las semifinales, contribuyendo directamente a las victorias sobre España y Portugal. Su audaz penalti a lo Panenka contra España se convirtió en un símbolo definitorio de la identidad intrépida de Marruecos. Desde entonces, ha capitaneado al equipo nacional en 15 partidos, llevándolos a un comienzo perfecto en las clasificatorias para el Mundial de 2026 y logrando un sexto lugar en el Balón de Oro 2025, que es el más alto jamás alcanzado por un jugador marroquí.
Para Regragui, la influencia de Hakimi es insustituible tras haber jugado 88 partidos en todas las competiciones para Marruecos, anotando 11 goles y registrando 15 asistencias. “Él impulsa al grupo emocional y tácticamente”, dijo el entrenador. “Aporta equilibrio, ambición y convicción.”
Pero si se pierde los partidos de apertura, Noussair Mazraoui, el lateral del Manchester United, está listo para dar un paso al frente. La confianza de Regragui en él es clara: “Siempre he considerado a Mazraoui del mismo calibre que Hakimi. Es un jugador muy grande. Ahora depende de él ayudarnos. No tengo ninguna duda sobre Noussair, él es un soldado".
El sueño de Marruecos en la Copa Africana de Naciones depende del regreso de Hakimi
Para Marruecos, el próximo AFCON es más que solo un torneo, ya que los Leones del Atlas albergarán la competición por primera vez en 40 años, llevando las esperanzas de una nación amante del fútbol que no ha levantado el trofeo desde 1976.
La preparación ha sido prometedora. Bajo el mando de Regragui, Marruecos ha perdido solo dos partidos de los últimos 20, combinando disciplina táctica con un estilo de ataque. Estrellas como Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri se han convertido en líderes experimentados, mientras que una nueva generación, incluyendo a Bilal El Khannouss y Abde Ezzalzouli, ha añadido creatividad y hambre.
Su partido de apertura el 21 de diciembre en Rabat contra Comoras marcará el tono de su campaña. Ya sea que Hakimi comience esa noche o vea desde el lado del campo, su presencia será muy importante.
