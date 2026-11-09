Marruecos en el punto de mira: cuatro jugadores que preocupan a Mourinho durante el parón internacional

En cambio, las preocupaciones de Mourinho se centran en los jugadores que han acumulado minutos de participación, especialmente el cuarteto formado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Cucurella y Diomande. Estos necesitan descansar durante el parón, después de que el Real Madrid disputara 3 partidos consecutivos fuera de su estadio en 6 días, en medio de la carga de los viajes y los partidos encadenados, según un informe del sitio Defensa Central.

Mourinho ya había insinuado sus preocupaciones tras la victoria sobre el Valencia, pidiendo a los entrenadores de las selecciones que no traten a sus jugadores de la misma manera que en el periodo anterior, y que tengan en cuenta el agotamiento al que se vieron sometidos.

El entrenador portugués dijo: "Debo ser humilde, porque la Liga española tiene el poder, y les pido que no nos hagan lo mismo. No quiero describirlo como algo sobrenatural, porque es posible, pero es muy difícil. Y si quieren repetir esta broma, que lo hagan con otros, y que nos dejen en paz después del maratón de viajes y partidos que hemos vivido del domingo al sábado; ha sido más de lo necesario".

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