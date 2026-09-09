Marquinhos dejó claro que cada miembro de la plantilla debe demostrar una dedicación absoluta en los entrenamientos o arriesgarse a ser apartado por el técnico español. Al explicar los estándares inflexibles del entrenador antes de su estreno continental, el central brasileño dijo: "No solo está tomando decisiones duras esta temporada. Tiene su propia forma de gestionar. El grupo tiene que dar el 100% en los entrenamientos para ganarse su sitio. Eso es lo que exige.

"Depende de los jugadores exigirse al límite cada día. Todo el mundo tiene que trabajar para ganarse su sitio en el grupo. A veces hay jugadores que se quedan fuera de la convocatoria. Eso duele, pero todo el mundo lo entiende. Esto es el fútbol, así son las cosas. Hasta ahora ha hecho un muy buen trabajo en la gestión, ha funcionado. Tiene su filosofía y no le da miedo tomar decisiones duras cuando es necesario."