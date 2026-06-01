Tras ganar el PSG la tanda de penaltis al Arsenal en el Puskas Arena, el contraste de emociones fue evidente.

Mientras el plantel del PSG celebraba su segundo título consecutivo, el capitán Marquinhos se desvió para abrazar a un desolado Gabriel, cuyo disparo había superado el larguero y dado el trofeo al gigante francés.

El gesto no pasó desapercibido: el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, lo elogió. «Es un auténtico caballero. Es el jugador con más experiencia y ha vivido estos momentos en ambos bandos. Le tengo enorme respeto por ese gesto y por el tipo de persona y jugador que es», declaró tras el partido.