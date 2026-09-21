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Adhe Makayasa
Traducido por

Marquinhos, el héroe en la ajustada victoria del Paris Saint-Germain ante el Marsella, con diez, en un Le Classique muy intenso

Marquinhos
Marsella vs Paris Saint-Germain
Marsella
Paris Saint-Germain
Ligue 1

El capitán del Paris Saint-Germain, Marquinhos, fue decisivo y se convirtió en el héroe del partido, ya que el vigente campeón se impuso por 2-1 a su rival Marsella, que jugó con diez, en un encendido Le Classique en el Stade Velodrome. La trabajada victoria eleva al equipo de Luis Enrique hasta la sexta posición de la Ligue 1, al tiempo que agrava aún más la situación de su acérrimo rival, que sigue atrapado en la zona de descenso.

  • Marquinhos asesta el golpe decisivo

    El gol decisivo llegó en la segunda parte, cuando el suplente Ferran Torres remató de cabeza a la red un preciso centro de Desire Doue para adelantar al PSG. El Marsella empató gracias a un remate a bocajarro de Angel Gomes tras una rápida combinación con Amine Gouiri. Sin embargo, Marquinhos devolvió la ventaja a los visitantes casi de inmediato al aprovechar un balón suelto tras un córner, antes de que Timothy Weah fuera expulsado por una segunda amarilla.

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    La capitana asegura puntos cruciales

    La decisiva reacción de Marquinhos para enviar al fondo de la red el rechace tras la parada inicial de Jeffrey de Lange puso de manifiesto el instinto del central en el área rival. El gol fue la recompensa perfecta al dominio de los visitantes después de haber resistido los intentos de Pierre-Emile Hojbjerg y Neal Maupay en la primera parte. Proteger esa exigua ventaja ante diez hombres aseguró que el equipo de Enrique se llevara el máximo de puntos de un ambiente hostil en el Velodrome.

  • Fortunas contrapuestas definen la rivalidad

    El trabajado triunfo supuso apenas la segunda victoria del PSG en la Ligue 1 esta temporada, tras un arranque impropio de su nivel en el que encadenó tres partidos sin ganar. Sumar los tres puntos permitió al vigente campeón de las últimas cinco ediciones ascender hasta la sexta plaza, a cinco puntos del líder, el Mónaco. En cambio, una cuarta derrota en cinco partidos hundió al Marsella de lleno en la zona de descenso, firmando así su peor inicio de temporada desde la campaña 2011-12.

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    La competición doméstica se reanuda en octubre

    La Ligue 1 entra ahora en el parón internacional antes de que la máxima categoría del fútbol francés se reanude el 10 de octubre. El PSG regresará a la competición doméstica recibiendo al recién ascendido Le Mans en la sexta jornada, con el objetivo de recortar distancias con el Mónaco en lo más alto de la tabla. Mientras tanto, el Marsella debe aprovechar al máximo estas tres semanas de pausa para rearmarse antes de una crucial visita a Troyes al día siguiente, con la intención de frenar su caída y salir de la zona de descenso.

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