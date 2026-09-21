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Marquinhos, el héroe en la ajustada victoria del Paris Saint-Germain ante el Marsella, con diez, en un Le Classique muy intenso
Marquinhos asesta el golpe decisivo
El gol decisivo llegó en la segunda parte, cuando el suplente Ferran Torres remató de cabeza a la red un preciso centro de Desire Doue para adelantar al PSG. El Marsella empató gracias a un remate a bocajarro de Angel Gomes tras una rápida combinación con Amine Gouiri. Sin embargo, Marquinhos devolvió la ventaja a los visitantes casi de inmediato al aprovechar un balón suelto tras un córner, antes de que Timothy Weah fuera expulsado por una segunda amarilla.
- AFP
La capitana asegura puntos cruciales
La decisiva reacción de Marquinhos para enviar al fondo de la red el rechace tras la parada inicial de Jeffrey de Lange puso de manifiesto el instinto del central en el área rival. El gol fue la recompensa perfecta al dominio de los visitantes después de haber resistido los intentos de Pierre-Emile Hojbjerg y Neal Maupay en la primera parte. Proteger esa exigua ventaja ante diez hombres aseguró que el equipo de Enrique se llevara el máximo de puntos de un ambiente hostil en el Velodrome.
Fortunas contrapuestas definen la rivalidad
El trabajado triunfo supuso apenas la segunda victoria del PSG en la Ligue 1 esta temporada, tras un arranque impropio de su nivel en el que encadenó tres partidos sin ganar. Sumar los tres puntos permitió al vigente campeón de las últimas cinco ediciones ascender hasta la sexta plaza, a cinco puntos del líder, el Mónaco. En cambio, una cuarta derrota en cinco partidos hundió al Marsella de lleno en la zona de descenso, firmando así su peor inicio de temporada desde la campaña 2011-12.
- PsnewZ
La competición doméstica se reanuda en octubre
La Ligue 1 entra ahora en el parón internacional antes de que la máxima categoría del fútbol francés se reanude el 10 de octubre. El PSG regresará a la competición doméstica recibiendo al recién ascendido Le Mans en la sexta jornada, con el objetivo de recortar distancias con el Mónaco en lo más alto de la tabla. Mientras tanto, el Marsella debe aprovechar al máximo estas tres semanas de pausa para rearmarse antes de una crucial visita a Troyes al día siguiente, con la intención de frenar su caída y salir de la zona de descenso.
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