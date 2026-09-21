La Ligue 1 entra ahora en el parón internacional antes de que la máxima categoría del fútbol francés se reanude el 10 de octubre. El PSG regresará a la competición doméstica recibiendo al recién ascendido Le Mans en la sexta jornada, con el objetivo de recortar distancias con el Mónaco en lo más alto de la tabla. Mientras tanto, el Marsella debe aprovechar al máximo estas tres semanas de pausa para rearmarse antes de una crucial visita a Troyes al día siguiente, con la intención de frenar su caída y salir de la zona de descenso.