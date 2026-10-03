NurPhoto
Traducido por
Marquinhos califica el duelo ante India como una «oportunidad de oro» mientras Brasil busca reconstruirse tras la decepción del Mundial
Brasil inicia el ciclo de recuperación posterior al torneo
Marquinhos ve el amistoso del sábado contra India como una oportunidad de oro para adquirir una experiencia vital antes de iniciar un nuevo ciclo tras su decepcionante eliminación en octavos de final del Mundial 2026. El encuentro será el tercer partido de Brasil desde el torneo mundial, después de un empate 1-1 y una victoria por 4-2 en un doble enfrentamiento con Australia. El jugador de 32 años cree que el enorme entusiasmo de la afición local supone un impulso anímico clave mientras Brasil busca volver a asentarse en la élite.
- Getty Images Sport
Un defensa abraza el inmenso apoyo del subcontinente
Hablando en una rueda de prensa previa al partido, tal y como recoge NDTV, el defensa del Paris Saint-Germain señaló que la cálida acogida de los aficionados locales supone un importante impulso psicológico para toda la plantilla.
Destacando el ambiente positivo en los entrenamientos y en el estadio, el capitán afirmó: "Es una gran oportunidad venir aquí, a un país como India. Es una gran oportunidad para nosotros jugar un gran partido y, por supuesto, ganar. Llevo mucho tiempo formando parte del equipo, pero también para los jugadores nuevos es importante recibir esta bienvenida, ya sea en los entrenamientos o durante el partido. Es una gran motivación para el equipo hacerlo bien y asegurarse de que Brasil siga en lo más alto después del Mundial".
Reconociendo la enorme magnitud de la base global de apoyo a Brasil, Marquinhos añadió: "Es una oportunidad de oro estar en India, con tanto apoyo. Es una motivación enorme. Fuera de Brasil, India es probablemente uno de los países con mayor apoyo para toda la plantilla. Así que es un placer para todos nosotros estar aquí".
El veterano saluda al capitán rival por alcanzar un hito
Brasil ha seguido de cerca la evolución de su próximo rival, que ha disputado seis partidos este año, al tiempo que ha mostrado un gran respeto por los logros del capitán y portero de India, Gurpreet Singh Sandhu.
Reconociendo la importancia de la ocasión para Gurpreet, que se dispone a alcanzar su internacionalidad número 90, Marquinhos dijo: "India ha jugado alrededor de seis partidos este año. Cada partido, incluso sin una victoria, tiene su propia historia y momentos importantes. Brasil ha analizado de cerca a la selección india, por supuesto, para obtener el mejor resultado del partido. Este es el partido número 90 de su portero, Gurpreet, lo cual es extremadamente impresionante. No creo que necesite dar ningún consejo al equipo indio. Son extremadamente profesionales. Este es un sueño compartido tanto por el equipo indio como por el brasileño. En última instancia, ambos equipos tienen la misma mentalidad".
El excentral de la Roma también subrayó la determinación del equipo de canalizar el cariño de los aficionados y la presión externa en un impulso positivo sobre el campo. De cara al esperado choque en Calcuta, Marquinhos añadió: "Creo que tenemos que usar esta presión como motivación. Tenemos que utilizarla como un impulso para nuestro juego de mañana. Con todo este cariño y calidez que recibimos, tenemos que convertirlo en un impulso para nosotros".
- NurPhoto
Los pesos pesados sudamericanos concluyen la gira
El encuentro en el Salt Lake Stadium pone fin a la serie de amistosos de Brasil durante esta ventana internacional. El equipo de Ancelotti no volverá a reunirse hasta noviembre, cuando viajará a Kallang, Singapur, para disputar dos pruebas consecutivas contra Japón y la selección anfitriona. Mientras tanto, India cambiará rápidamente el foco para recibir a otro peso pesado de la Conmebol, ya que será anfitriona de Uruguay en el mismo escenario el 6 de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias