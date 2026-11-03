El Inter afronta la 4.ª jornada de la Champions League 2026/2027 y, en su visita al Feyenoord, no puede volver a fallar si quiere seguir aspirando a terminar entre los ocho primeros de la fase de liga y acceder directamente a los octavos de final.
El presidente Beppe Marotta analizó así el partido en declaraciones a Sky Sport. El encuentro llega después de un derbi que el Inter perdió de mala manera y que ha suscitado muchas reflexiones, al menos entre los jugadores y el entrenador. También era inevitable una referencia al mercado de fichajes y a las renovaciones de contrato, asuntos que hoy todavía podrían distraer a muchos jugadores.