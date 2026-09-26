Mark van Bommel disfruta de un inicio perfecto mientras Bélgica acaba con un gafe de 52 años ante Italia para ponerse líder de su grupo de la Nations League

Van Bommel regresó de forma espectacular a los banquillos al llevar a Bélgica a una fantástica victoria por 2-0 sobre Italia en la Nations League. El neerlandés llevaba dos años alejado de los banquillos antes de asumir este exigente cargo internacional, pero no mostró signos de falta de ritmo.

Gran parte de la previa se centró especialmente en el regreso de Roberto Mancini a la selección italiana. Sin embargo, fue el recién nombrado seleccionador de Bélgica quien acabó acaparando los focos en el Stadio Olimpico con una lección táctica. Los goles de Mika Godts y Dodi Lukebakio aseguraron una noche muy memorable para los visitantes en Roma.