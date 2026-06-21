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Mark Hughes, leyenda del Manchester United y exentrenador del Manchester City, está desconsolado tras la muerte de su hijo a los 38 años
La familia emite un comunicado desgarrador
El mundo del fútbol se ha unido para apoyar a Hughes tras la muerte de su hijo Alex. En un comunicado de la Asociación de Entrenadores de la Liga (LMA), el exseleccionador de Gales expresó el profundo dolor de su familia.
«Jill y yo estamos desconsolados por la repentina pérdida de nuestro querido hijo Alex», reza el comunicado. «Alex era un hijo maravilloso, hermano de Curtis y Xenna, marido y padre devoto de Jessica y de sus dos preciosos hijos, Sebastián y Leonardo. Era responsable de fichajes en el Grimsby Town FC y tenía muchos amigos y compañeros. Todos le echaremos de menos. Rogamos respeten nuestra privacidad mientras asimilamos esta pérdida familiar».
- AFP
Una vida dedicada al fútbol
Alex nació en 1987, cuando su padre jugaba en el Barcelona. Aunque no llegó a igualar las hazañas de su famoso padre en el campo, tuvo una breve carrera como jugador en Gales antes de pasar a labores administrativas y técnicas.
Su paso a la gestión futbolística le valió una reputación por su buen ojo para detectar talento y su análisis táctico. Con los años se convirtió en una figura respetada entre bastidores en varios clubes ingleses, siguiendo los pasos de su padre al trabajar en las estructuras de algunos de los equipos más conocidos del país.
Desarrollar una carrera en selección de personal
Alex empezó como analista de partidos en el Blackburn Rovers y luego fue ojeador en el City. También trabajó en Fulham, 1860 Múnich y Reading, demostrando su versatilidad y amplio conocimiento del fútbol mundial.
Con el tiempo ascendió a cargos de alta dirección: fue director deportivo del AFC Fylde, pasó por el Morecambe y, al fallecer, desempeñaba la responsabilidad de fichajes en el Grimsby Town.
- AFP
Homenajes del Grimsby Town
El Grimsby Town mostró su consternación tras la noticia. Desde su llegada en 2025, se había convertido en un miembro respetado de la plantilla, clave en la estrategia de fichajes y en la formación del primer equipo.
El presidente, Andrew Pettit, declaró: «Todos en el Grimsby Town Football Club estamos conmocionados y entristecidos por la noticia del fallecimiento de Alex. Transmitimos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Siempre será recordado como un miembro muy valioso de la familia de los Mariners, que tanto aportó durante el tiempo que estuvo con nosotros».
La directora ejecutiva, Polly Bancroft, añadió: «Alex era un miembro muy querido y respetado de la familia del Grimsby Town», añadió Bancroft. «Su profesionalidad, dedicación y calidez dejaron una huella imborrable en todos los que trabajaron con él. Disfruté muchísimo trabajando junto a Alex y lo recordaré no solo como un compañero excepcional, sino como una persona genuinamente amable que ejercía una influencia positiva en quienes le rodeaban. Se le echará mucho de menos en todo el club y más allá».