El delantero del Inter de Milán Pio Esposito ha firmado una nueva ampliación de contrato de larga duración, que le mantendrá en el club hasta 2032. El atacante, de 21 años, consolidó su lugar en el primer equipo tras una excepcional temporada de irrupción.

Esposito se incorporó a la cantera del Inter en 2014, a los nueve años, antes de debutar con el primer equipo en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio de 2025.

La ampliación representa una gran muestra de confianza del Inter tras el papel clave de Esposito en la consecución del doblete de Serie A y Coppa Italia bajo las órdenes de Cristian Chivu en 2026.



