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«¡Mariposas en el estómago!»: Pio Esposito revela la emoción tras la ampliación a largo plazo de su contrato con el Inter
Esposito firma una renovación a largo plazo
El delantero del Inter de Milán Pio Esposito ha firmado una nueva ampliación de contrato de larga duración, que le mantendrá en el club hasta 2032. El atacante, de 21 años, consolidó su lugar en el primer equipo tras una excepcional temporada de irrupción.
Esposito se incorporó a la cantera del Inter en 2014, a los nueve años, antes de debutar con el primer equipo en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio de 2025.
La ampliación representa una gran muestra de confianza del Inter tras el papel clave de Esposito en la consecución del doblete de Serie A y Coppa Italia bajo las órdenes de Cristian Chivu en 2026.
- Italy Photo Press
Un delantero elogia el impacto de Chivu
En declaraciones a los canales oficiales del club tras firmar su contrato, Esposito admitió haberse emocionado al llegar a la sede. Atribuyó al técnico Chivu, que anteriormente le entrenó en las categorías sub-14 y Primavera, haber guiado su desarrollo.
Esposito subrayó que el nuevo contrato le sirve de motivación para seguir mejorando y no como un destino final.
«Es muy emocionante, tenía mariposas en el estómago en el coche», dijo Esposito. «Míster Chivu me dio una oportunidad con la que soñé toda mi vida. Siempre ha tenido una gran estima y confianza en mí, y espero seguir devolviéndole esa confianza».
La temporada de la consagración trae títulos
Tras una cesión de dos años en el Spezia de la Serie B, Esposito regresó al Inter y causó un impacto inmediato en todas las competiciones. Firmó 10 goles y seis asistencias en 48 apariciones durante su primera temporada completa tras debutar.
Su campaña incluyó goles ligueros cruciales contra la Juventus, el Atalanta y la Fiorentina, además de un tanto decisivo ante el Lecce en San Siro.
Esposito también debutó como titular en la Champions League contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena, consolidándose como una opción fiable en el ataque de Chivu.
- AFP
Buen comienzo de la nueva campaña
Esposito ha trasladado su gran estado de forma a la presente temporada y abrió su cuenta con un espectacular gol de tacón contra el Monza en la primera jornada.
El delantero expresó su agradecimiento a los aficionados del Inter por la cálida bienvenida y aseguró que no se marcará límites en sus estadísticas personales.
Tras asegurar su futuro en Milán hasta 2032, Esposito centra ahora su atención en mantener la regularidad mientras el Inter defiende sus títulos nacionales.
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