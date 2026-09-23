La dramática victoria puso de relieve lo exigente que fue superar al disciplinado conjunto danés en la escena europea.

Reflexionando sobre la insistencia final de su equipo, la defensa del Arsenal Steph Catley dijo a Disney+: "Fueron cinco minutos bastante locos. A veces el fútbol es así y lo dejamos para el final. Es duro en este momento y en la Champions League no hay partidos fáciles. Ellas defendieron muy bien, no marcamos pronto y no llegó hasta el final.

"En la Champions League nunca piensas que vaya a ser un día fácil. Esperaba un partido duro y se volvió realmente difícil, pero mérito de las chicas, lo dieron todo y Mariona [Caldentey] estuvo muy tranquila en ese momento".

Destacando la decisiva contribución de Cerci al provocar el penalti, Catley añadió: "Nunca dudo cuando ella tiene el balón. Siempre sentías que ella [Caldentey] iba a marcar. Selina [Cerci] tuvo un gran impacto encarando dentro del área".