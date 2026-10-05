"Soy Rafa Leao, jugador del Galarasaray". Interceptado en Milán, en la prestigiosa Via Montenapoleone, Marcus Thuram encontró una forma insólita de escapar. Ante la petición de un selfi, a quien le preguntaba quién era, la punta francesa del Inter respondió haciéndose pasar por el delantero portugués, ex del Milan y ahora en el Galatasaray. Luego se fue en patinete, como si fuera lo más normal del mundo. AQUÍ EL VÍDEO.
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Marcus Thuram se hace pasar por un ex del Milan para escapar de los aficionados: «Soy Rafa Leao, jugador del Galatasaray». Y se marcha en patinete eléctrico
EXCLUIDO DE FRANCIA
Marcus Thuram no ha sido convocado por Zidane para los primeros partidos oficiales con Francia. Una decisión técnica, comentada así por el propio interesado tras el partido ante la Roma: «Son decisiones, tenemos que respetarlas —dijo a DAZN—. Hay un nuevo entrenador, ha querido ver caras nuevas. Tengo que seguir trabajando y hacer lo que estoy haciendo en el Inter, esperando poder volver a encontrarla».
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