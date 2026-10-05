"Soy Rafa Leao, jugador del Galarasaray". Interceptado en Milán, en la prestigiosa Via Montenapoleone, Marcus Thuram encontró una forma insólita de escapar. Ante la petición de un selfi, a quien le preguntaba quién era, la punta francesa del Inter respondió haciéndose pasar por el delantero portugués, ex del Milan y ahora en el Galatasaray. Luego se fue en patinete, como si fuera lo más normal del mundo. AQUÍ EL VÍDEO.