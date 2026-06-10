(C)Getty Images
Traducido por
Marcus Rashford volverá al Manchester United, pues el Barcelona no ejercerá la opción de compra tras fichar a Anthony Gordon
Exceso de jugadores en el último tercio del campo
El fichaje de Gordon por el Barcelona complicó el futuro de Rashford. Con Gordon, Raphinha y otros extremos, Hansi Flick tiene sobradas opciones en la banda izquierda.
Según Marca, el club no pagará los 30 millones necesarios para fichar a Rashford. La inversión de 70 millones en Gordon hace innecesario al inglés. Así, Rashford volverá al United para definir su futuro.
- Getty Images Sport
Requisitos tácticos y factores relacionados con la edad
Dos razones deportivas clave influyeron en la decisión final de la directiva: Flick exige un trabajo defensivo constante a sus delanteros, y el cuerpo técnico cree que Gordon aporta más intensidad en la presión alta. Además, Rashford cumplirá 29 años en octubre, mientras que Gordon tiene tres años y medio menos, lo que encaja mejor con el proyecto a largo plazo del club.
Además, la edad fue clave: Rashford cumplirá 29 años en octubre, tres años y medio más que Gordon, y el club prefiere un proyecto a largo plazo con el perfil del segundo.
El delicado equilibrio financiero
Sobre el papel, la comparación económica entre ambos jugadores era ajustada. Rashford había aceptado recortar su salario un 40 % y su amortización anual rondaría los 10 millones de euros. Gordon, en cambio, cobra menos por semana, pero su traspaso de 70 millones eleva su amortización a 14 millones anuales.
En conjunto, el coste anual para el club era similar. Aun así, el Barça cree que Gordon ofrece mejor valor a largo plazo. El plazo para activar la cláusula de Rashford vence este lunes, y el club descarta cambios de última hora.
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro a Rashford?
Aunque Rashford volverá al United, su futuro en la Premier League sigue incierto. Se espera que el jugador de 28 años deje los Red Devils este verano, y su buen momento en España ha atraído a varios admiradores. Según informes, el Arsenal lo sigue de cerca para añadir versatilidad a su ataque. Pero no solo los clubes ingleses están interesados. Informes recientes indican que el Bayern de Múnich también está interesado, aunque le exigirían una reducción salarial para ficharlo.