Marcus Rashford sorprende en el Barcelona mientras Gerard Piqué afirma que Kylian Mbappé está en otro nivel

La temporada actual de LaLiga está ofreciendo un duelo fascinante entre superestrellas consolidadas y nuevos talentos que buscan imponerse. Mientras Kylian Mbappé se ha consolidado como el gran emblema del Real Madrid desde su llegada en 2024, el desembarco de Marcus Rashford en Cataluña este verano ha añadido una dimensión inesperada a la lucha por el título.

El internacional inglés llegó al Barcelona cedido por una temporada desde el Manchester United en julio, decidido a reimpulsar una carrera que parecía haberse estancado en Old Trafford. Su impacto ha sido inmediato: su velocidad, agresividad al espacio y capacidad para romper líneas han aportado al equipo de Hansi Flick un matiz ofensivo diferente, respaldado por seis goles—dos en La Liga y cuatro en la Champions. Una transformación que no ha pasado desapercibida para Gerard Piqué, quien conoce de primera mano lo que implica triunfar en el Camp Nou.

En una entrevista con Sport, el ex capitán culé fue consultado sobre los jugadores que más lo han sorprendido esta temporada, y no dudó en destacar la rápida y sólida adaptación del atacante inglés al fútbol español.