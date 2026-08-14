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Marcus Rashford, señalado como el «mejor fichaje» del verano para el Manchester United tras su regreso de la cesión al Barcelona
El «mejor fichaje» del United
El exentrenador del Chelsea y leyenda neerlandesa Ruud Gullit cree que el regreso de Rashford al United podría acabar siendo el «mejor fichaje» del verano para los clubes de la Premier League. El internacional inglés pasó la pasada campaña cedido en el Barcelona, donde logró reencontrarse con parte de su mejor versión, con un balance de 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos.
La etapa de Rashford en Mánchester parecía haber llegado a su fin cuando se marchó cedido al Barcelona el pasado verano, en una operación que se esperaba que se hiciera permanente por 26 millones de libras. Sin embargo, el conjunto catalán decidió no activar una opción de 26 millones de libras para hacer definitivo el fichaje.
La situación dejó al United en una posición complicada, ya que inicialmente esperaba recuperar una cantidad por una estrella con una ficha elevada. Aunque una salida de Old Trafford parecía mucho más probable al inicio del verano, la falta de pretendientes serios dispuestos a alcanzar el precio de salida de 40 millones de libras fijado por el United hace que ahora todo apunte a que el inglés se quedará.
Con su futuro inmediato aparentemente resuelto, las leyendas del fútbol están empezando a fijarse en su reciente crecimiento.
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Gullit elogia la evolución táctica de Rashford
Al hablar sobre las perspectivas de Rashford, Gullit dijo a Sport Witness: «Marcus Rashford podría acabar siendo el mejor fichaje. Aprendió mucho en el Barcelona y jugó mucho mejor, con mucha más libertad, de lo que lo hizo nunca en el Manchester United.
«¿Fue culpa suya o se debió al entorno del club? Es muy fácil señalar al jugador. Pero si rinde bien en otro sitio, eso sugiere que algo iba mal en su entorno anterior.
«Así que podría resultar un movimiento fantástico para el Manchester United si se queda y rinde como lo hizo en el Barcelona».
Carrick da la bienvenida de nuevo a un canterano
Hablando después del empate de pretemporada del United ante el Leeds, Michael Carrick dejó entrever que Rashford entra en sus planes de cara a la nueva temporada. El técnico tiene una larga historia con el jugador, que se remonta a sus días como compañeros de equipo, y está deseando ver qué puede aportar el delantero tras su etapa en La Liga.
«Es nuestro jugador, ya sabes, y ha vuelto muy bien. Es como cualquier otro jugador», dijo Carrick a ITV1. «Conozco a Marcus desde hace mucho tiempo y, ya sabes, nos da algo un poco diferente. Y ha vuelto con muy buen ánimo. Lleva dos o tres días entrenando desde que regresó y, siendo sinceros, todo es bastante normal. Y tenemos muchas ganas de que empiece la temporada».
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Una cuenta pendiente en Old Trafford
El delantero afronta ahora un periodo crucial, ya que entra en los dos últimos años del lucrativo contrato de 325.000 libras semanales que firmó en 2023. Después de seguir desde la banda el reciente amistoso contra el Leeds, ahora se espera que Rashford viaje para el último partido de pretemporada contra el AC Milan.
Aunque anteriormente se entendía que el jugador prefería una ruptura limpia con el club para continuar en otro lugar con la reactivación de su carrera, la falta de una oferta permanente adecuada ha obligado a un cambio de circunstancias. Si puede mantener la condición física y la agudeza mental que mostró en España, podría aportar la pegada que le faltó al United en algunos momentos de la temporada pasada.
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