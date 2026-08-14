El exentrenador del Chelsea y leyenda neerlandesa Ruud Gullit cree que el regreso de Rashford al United podría acabar siendo el «mejor fichaje» del verano para los clubes de la Premier League. El internacional inglés pasó la pasada campaña cedido en el Barcelona, donde logró reencontrarse con parte de su mejor versión, con un balance de 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos.

La etapa de Rashford en Mánchester parecía haber llegado a su fin cuando se marchó cedido al Barcelona el pasado verano, en una operación que se esperaba que se hiciera permanente por 26 millones de libras. Sin embargo, el conjunto catalán decidió no activar una opción de 26 millones de libras para hacer definitivo el fichaje.

La situación dejó al United en una posición complicada, ya que inicialmente esperaba recuperar una cantidad por una estrella con una ficha elevada. Aunque una salida de Old Trafford parecía mucho más probable al inicio del verano, la falta de pretendientes serios dispuestos a alcanzar el precio de salida de 40 millones de libras fijado por el United hace que ahora todo apunte a que el inglés se quedará.

Con su futuro inmediato aparentemente resuelto, las leyendas del fútbol están empezando a fijarse en su reciente crecimiento.



