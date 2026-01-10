Barcelona incluyó una opción de compra de 30 millones de euros por Rashford al final de la temporada, lo que en sí costó al club 5 millones de euros insertarla. Y la decisión de hacer el movimiento permanente será un impulso tanto para el jugador como para el club. Los socios votaron a favor de fichar a Rashford de manera permanente el mes pasado, ya que 54.6% de los encuestados apoyó su fichaje permanente.

Rashford ha hablado previamente de su amor por el club y la ciudad tras su traslado a España el verano pasado. Hablando con la publicación española SPORT el mes pasado, Rashford dijo: "Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando todo de mí. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, construido para ganar títulos."

Y cuando se le preguntó sobre sus primeras impresiones de la ciudad y cómo se ha adaptado a Barcelona, el versátil delantero agregó: "Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué, me sentí muy bien recibido.

"Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero la vida avanza muy rápido, las cosas cambian, y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente concentrado en eso. Todo ha sido fantástico con el personal y mis compañeros; no tengo quejas."