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Marcus Rashford «se ha ganado el derecho a quedarse» en el Barcelona, y Frenkie de Jong elogia su «auténtica amenaza», pese a la incertidumbre sobre el futuro del cedido por el Manchester United
El elogioso respaldo de De Jong
De Jong no duda: Rashford debe quedarse en el Camp Nou. El inglés, cedido por el Manchester United, se ha ganado a la afición con goles, asistencias y desbordes bajo la dirección de Hansi Flick. Para el holandés, su rendimiento justifica un traspaso definitivo.
En una entrevista con SPORT, De Jong declaró: «Sí, se ha ganado el derecho a quedarse. En los minutos que ha jugado, nos ha aportado mucho: goles, asistencias, incursiones ofensivas. Es un jugador rápido que supone una verdadera amenaza para las defensas rivales. Me encantaría que se quedara con nosotros. Llegó con mucho entusiasmo, estaba muy contento de estar aquí y, desde el primer momento, mostró que quería quedarse. Se ha adaptado muy bien».
- AFP
El impacto de Rashford en la lucha por el título
El jugador de 28 años ha sido clave en España: aportó la velocidad y la conducción que Flick necesitaba en ataque. En todas las competiciones marcó 14 goles y dio 14 asistencias, incluido un tanto que la afición blaugrana recordará siempre. Su actuación ayudó a retener la Liga ante el Real Madrid.
Su falta directa ante el Real Madrid, al estilo Messi, sentenció el título. Así se convirtió en el primer inglés en 40 años en ganar LaLiga con el Barça y reforzó su papel protagonista en este éxito.
Los obstáculos financieros del Barcelona
A pesar del deseo del jugador de quedarse y del respaldo del vestuario, los aspectos financieros del traspaso siguen siendo complejos. Según se informa, el United mantiene su valoración, y el Barça busca fórmulas creativas para reducir el impacto inmediato en su masa salarial.
Los informes apuntan a que buscan una cesión con opción de compra obligatoria para aplazar el pago. Mientras, se dice que Rashford ha aceptado rebajarse el salario para evitar volver a Manchester.
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¿Una última despedida en España?
Su firmeza fuera del campo coincide con su postura pública. Al preguntarle si se quedará en Cataluña la próxima temporada, Rashford respondió de forma enigmática pero esperanzadora: «No lo sé. No soy mago, pero si lo fuera, me quedaría. Así que ya veremos».
Por ahora se centra en la última jornada, en Valencia, donde podría jugar junto a De Jong en un partido intrascendente para un Barcelona que ya no se juega nada. Si este encuentro supone el fin de su etapa en España o el inicio de un nuevo capítulo se sabrá en la próxima ventana de fichajes.