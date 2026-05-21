Marcus Rashford «se ha ganado el derecho a quedarse» en el Barcelona, y Frenkie de Jong elogia su «auténtica amenaza», pese a la incertidumbre sobre el futuro del cedido por el Manchester United

De Jong no duda: Rashford debe quedarse en el Camp Nou. El inglés, cedido por el Manchester United, se ha ganado a la afición con goles, asistencias y desbordes bajo la dirección de Hansi Flick. Para el holandés, su rendimiento justifica un traspaso definitivo.

En una entrevista con SPORT, De Jong declaró: «Sí, se ha ganado el derecho a quedarse. En los minutos que ha jugado, nos ha aportado mucho: goles, asistencias, incursiones ofensivas. Es un jugador rápido que supone una verdadera amenaza para las defensas rivales. Me encantaría que se quedara con nosotros. Llegó con mucho entusiasmo, estaba muy contento de estar aquí y, desde el primer momento, mostró que quería quedarse. Se ha adaptado muy bien».