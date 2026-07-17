Marcus Rashford rechaza varias ofertas de traspaso tras expirar la cláusula de rescisión de 40 millones de libras del Manchester United

Rashford se encuentra con Inglaterra en Norteamérica, preparando el partido por el tercer puesto del Mundial contra Francia. Tras el torneo, el delantero, autor de 138 goles con el United, se unirá a sus compañeros para la pretemporada en Estados Unidos.

Michael Carrick evaluará su estado físico para decidir si forma parte de los planes del club para la próxima temporada.