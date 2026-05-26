Marcus Rashford «no tiene futuro en el Manchester United», mientras el Barcelona planea nuevas negociaciones de traspaso con los Red Devils antes del Mundial

El Barcelona quiere fichar a Rashford tras su exitosa cesión. talkSPORT asegura que el club azulgrana negociará con el Manchester United antes del Mundial 2026. El inglés marcó 14 goles y dio 14 asistencias en 49 partidos, lo que convenció a Hansi Flick de su valor.

Según informes, el club catalán ya acordó las condiciones personales con el jugador, quien aceptaría una estructura contractual revisada y una reducción salarial para facilitar el traspaso. Las limitaciones económicas del Barça hacen que las negociaciones con el United se centren en el precio. Sin embargo, el United se niega a rebajar sus exigencias. El club de la Premier insiste en que se ejecute la opción de compra de 30 millones de euros (26 millones de libras) y rechaza prórrogas.