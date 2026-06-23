Marcus Rashford, Morgan Rogers y por qué el banquillo de «rematadores» de Inglaterra es clave para ganar el Mundial

Aunque el término suele asociarse al rugby, Arteta lo aplicó al fútbol tras la victoria de septiembre en la Liga de Campeones contra el Athletic Club para describir el impacto de Gabriel Martinelli, autor del gol de la victoria, al salir desde el banquillo: «A veces, los que rematan serán más importantes que los titulares esta temporada. Al final, fueron los que remataron los que marcaron la diferencia para ganar el partido».

La frase, más allá de su tono “High Performance” de LinkedIn, reflejaba la profundidad de plantilla de Arteta: unos suplentes tan buenos como los titulares capaces de decidir en pocos minutos.

Lo mismo ocurre con Inglaterra en el Mundial: Thomas Tuchel también cuenta con mucho talento ofensivo, aunque no puede incluir a todos en el once (¡ni siquiera en la convocatoria!). Como hizo el Arsenal durante su triunfo en la Premier, Inglaterra necesitará a sus «rematadores» para cruzar la línea de meta este verano.