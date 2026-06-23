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England super-subs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Marcus Rashford, Morgan Rogers y por qué el banquillo de «rematadores» de Inglaterra es clave para ganar el Mundial

Analysis
Inglaterra
World Cup
M. Rashford
M. Rogers
FEATURES
Inglaterra vs Ghana

Las palabras, hábitos y actitud de Mikel Arteta hacia el fútbol dividen opiniones. El técnico del Arsenal ha reescrito el manual de lo que se espera que digan los entrenadores, y gran parte de ello ha molestado a aficionados y comentaristas. ¿Uno de sus términos favoritos? Llamar «rematadores» en vez de «suplentes».

Aunque el término suele asociarse al rugby, Arteta lo aplicó al fútbol tras la victoria de septiembre en la Liga de Campeones contra el Athletic Club para describir el impacto de Gabriel Martinelli, autor del gol de la victoria, al salir desde el banquillo: «A veces, los que rematan serán más importantes que los titulares esta temporada. Al final, fueron los que remataron los que marcaron la diferencia para ganar el partido».

La frase, más allá de su tono “High Performance” de LinkedIn, reflejaba la profundidad de plantilla de Arteta: unos suplentes tan buenos como los titulares capaces de decidir en pocos minutos.

Lo mismo ocurre con Inglaterra en el Mundial: Thomas Tuchel también cuenta con mucho talento ofensivo, aunque no puede incluir a todos en el once (¡ni siquiera en la convocatoria!). Como hizo el Arsenal durante su triunfo en la Premier, Inglaterra necesitará a sus «rematadores» para cruzar la línea de meta este verano.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    El dilema de Gordon-Rashford

    En la victoria de los Tres Leones sobre Croacia, esto quedó claro en el flanco izquierdo del ataque de Tuchel. El técnico prefirió a Anthony Gordon sobre Marcus Rashford, pese a las peticiones de titularidad para el jugador del Manchester United, quien será reemplazado en el Barcelona por el fichaje estival.

    Gordon cumplió: presionó bien, realizó múltiples desmarques y generó peligro. No necesita ser un goleador o un asistente; su influencia sin balón es clave.

    Rashford también presiona bien, lee espacios y destaca en las internadas. No es igual que Gordon, pero cumple una función similar. En el 72, con Inglaterra buscando frescura, entró Rashford. Trece minutos después marcó tras una gran jugada colectiva.

    «Marcus trabaja sin descanso en los entrenamientos», afirmó Tuchel. «Estoy muy contento por él y espero que siga así, porque ha sido impresionante estos 17 días y se merecía el gol».

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Rogers o Bellingham?

    Tuchel admira a Morgan Rogers, del Aston Villa, cuyo talento podría llevarlo pronto a un club mayor. Aunque Jude Bellingham es, sin duda, un mejor jugador, Tuchel reconoció que Rogers se ganó la titularidad el miércoles.

    «La decisión más difícil fue decirle a Morgan Rogers que no iba a ser titular, porque se lo merece al 100 % y lo ha hecho muy bien con nosotros», declaró Tuchel tras el partido en Dallas.

    Aun así, es un arma eficaz desde el banquillo y algunos sugieren que podría jugar junto a Bellingham. Finalmente, entró al campo sobre el minuto 70 ante Croacia, aportó dinamismo al ataque inglés y realizó la distracción decisiva en la jugada previa al cuarto gol.

    Seguro que llegará su momento para asumir un papel más protagonista.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hay muchas opciones

    En Dallas, Djed Spence actuó como lateral derecho ante la ausencia de Reece James. Su ímpetu ofensivo aportó dinamismo al contraataque inglés y, de no haber sido por una gran parada del portero, el defensa del Tottenham habría marcado.

    Lo mismo ocurre con Bukayo Saka: cuando está en forma es uno de los mejores de Inglaterra, pero tras una temporada con lesiones en el Arsenal, Tuchel lo dosifica por un problema en el tendón de Aquiles. Noni Madueke fue titular contra Croacia y Saka, ya en los últimos 20 minutos, dio una asistencia a Rashford.

    «Bukayo está listo y lo estará cada vez más», afirmó Tuchel. «Para el último partido de la fase de grupos estará preparado. El martes se mostró sólido en los entrenamientos en espacios reducidos. Solo era cuestión de si el partido se desarrollaba de forma abierta, con idas y venidas».

    Para los encuentros clave, en los que se requieren jugadores decisivos desde el inicio, Saka es titular indiscutible. Pero en la fase de grupos, donde Inglaterra supera en calidad a sus rivales, Tuchel puede dosificar su regreso a la plenitud física.

  • Ollie Watkins England 2026 goalGetty

    Una profundidad sin precedentes

    Además, hay jugadores que aún no han debutado: Ollie Watkins, que acabó la temporada en gran forma con el Aston Villa, no ha jugado ni un minuto. Tampoco lo han hecho Eberechi Eze, el creativo del Arsenal, ni Kobbie Mainoo, quien, solo por su rendimiento en el Manchester United, sería titular en la mayoría de los demás equipos de este torneo.

    Rara vez Inglaterra ha tenido tanta profundidad. Basta recordar 2018, cuando Gareth Southgate miró al banquillo ante Croacia y solo tuvo a Welbeck y Delph. Entonces solo había dos opciones ofensivas: Rashford y Vardy. Hoy la plantilla rebosa talento.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Conseguir el apoyo

    La otra cara de la moneda es que todos son futbolistas de alto nivel, acostumbrados a jugar con regularidad en sus clubes y deseosos de dejar huella en un Mundial. Tuchel admitió que algunos, entre ellos Rashford, ya le han preguntado por qué no disfrutan de minutos con regularidad.

    «Ayer le dije [a Rashford] que estoy muy impresionado con sus últimos 16 días, su actitud en la concentración y su empuje en el campo», declaró Tuchel tras vencer a Croacia. «Participa en todas las sesiones y aplica muy rápido lo aprendido».

    De los 26 convocados por Tuchel, solo tres —John Stones, Madueke y el portero suplente James Trafford— no fueron titulares habituales la temporada pasada. Saber esperar su oportunidad no es fácil, pero Tuchel confía en su grupo.

    «Quedan cuatro semanas y en ese tiempo pueden asimilarlo y aceptarlo. Elegimos a este grupo porque confiamos en todos», añadió.

    Algunos, como Jordan Henderson —invitado más por experiencia y liderazgo que por minutos— o Ivan Toney —especialista en penaltis—, saben que no son titulares fijos. Si Dan Burn y Jarrell Quansah llegan a jugar, Inglaterra tendría problemas.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    «Catorce o quince titulares»

    Al preguntarle a Tuchel por los posibles titulares ante Croacia, respondió que cuenta con «14 o 15 titulares», todos capaces de aportar.

    Y tiene sentido: todos los equipos del Mundial rotarán por el desgaste y las largas temporadas de club. Sería extraño ver a Tuchel repetir el mismo once en ocho partidos en cuatro semanas.

    Es un lujo que Inglaterra puede permitirse: si Bellingham necesita descanso, entra Rogers; si Kane descansa en un partido intrascendente, está Watkins.

    Ya sea para decidir al final o para dar descanso a los titulares, Inglaterra tiene banquillo de calidad, clave para llegar a la final del 19 de julio.

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