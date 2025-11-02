Getty Images Sport
¡Marcus Rashford se reafirma! El inglés envía un mensaje de cumpleaños significativo mientras disfruta de una mejora en su forma durante el préstamo en el Barcelona
De chico de oro a hombre olvidado en Old Trafford
Entre el comienzo de la temporada 2023-24 y su eventual exilio en diciembre de 2024, Rashford logró solo 24 contribuciones de gol en 67 partidos. Sin embargo, desde que se unió a Barcelona en préstamo, se ha mostrado más afilado y con más hambre; más como el jugador que los aficionados del United habían estado deseando ver de nuevo. En solo 13 partidos entre La Liga y la Liga de Campeones, Rashford ya ha acumulado 12 participaciones en goles, incluyendo cuatro goles en Europa. Después de 18 meses de declive que vieron cómo su forma se desplomó bajo la supervisión de Ruben Amorim, Rashford parece decidido a escribir su historia de regreso en suelo catalán. Compartiendo una imagen del número 28 salpicado en una pared y un pastel temático Blaugrana, Rashford lo subtituló poderosamente: “Capítulo 28 🎈🎊 La Resurrección ✌🏾”
Sutil indirecta de Rashford al United
Si alguien pensaba que Rashford había dejado el United en silencio, sus comentarios recientes demuestran lo contrario. Reflexionando sobre sus luchas en Old Trafford, no se contuvo. El mensaje fue claro ya que Rashford ve el caos detrás de escena en el United como una razón clave para su declive.
"Siento que he estado en un entorno inconsistente durante mucho tiempo, por lo que es aún más difícil ser consistente," se quejó.
Sin embargo, el ex capitán del United, Roy Keane, respondió al delantero y sugirió: "Hacia el final de su tiempo en el United, obviamente hubo problemas. Él fue parte del problema con el entorno, especialmente [siendo] uno de los jugadores más experimentados en el United. Debería haber estado marcando los estándares y mostrando a la nueva gente en el club cómo es ser un jugador del United."
¿Puede el Barcelona permitirse a Rashford en un acuerdo permanente?
El nuevo capítulo de Marcus Rashford en España parece cada vez más prometedor y, según la edición de Europa Central de Sky Sports, Rashford está interesado en hacer su estancia en Barcelona permanente. El club catalán está “monitoreando de cerca” su progreso, y la cláusula de opción de compra en su contrato de préstamo, que supuestamente vale solo £28 millones, ya parece una ganga. En contraste, se cree que el Manchester United lo valora más cerca de £40 millones ($53 millones) si se vende a otro lugar. Decidido a hacer que la mudanza suceda, el delantero acordó una reducción salarial del 25 por ciento, lo que permitió a los gigantes españoles absorber su salario por completo. El cambio a un nuevo entorno, lejos del escrutinio de los medios ingleses y el tumulto de Old Trafford, parece haber reavivado su pasión por el juego.
Rashford dijo a ESPN: "Estoy disfrutando de este club de fútbol y creo que para cualquiera que ame el fútbol, el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia del juego. Para un jugador es un honor."
Aunque el contrato de Rashford con el United se extiende hasta 2028, pocos esperan que vuelva a vestir la camiseta roja a menos que haya un reinicio total en el club. Ahora, bajo la guía de Hansi Flick, Rashford está prosperando. Su presión ha mejorado, ha recuperado la confianza frente al gol y su conexión con jugadores como Lamine Yamal muestra una química genuina.
Los próximos pasos de Barcelona y el brillante horizonte de Rashford
El Barcelona, recién salido de su decepción en El Clásico, se reagrupará para su próximo partido de La Liga contra Elche. Para Rashford, las próximas semanas representan una oportunidad para consolidar su lugar en el once titular y construir sobre el impulso inicial. El club catalán se encuentra ocho puntos detrás del líder Real Madrid tras la victoria de Los Blancos por 4-0 sobre el Valencia, aunque con un partido menos. Estarán desesperados por conseguir los tres puntos contra el Elche para reducir la brecha en la cima y mantener su persecución por el título. Mientras que Rashford buscará aumentar su cuenta de goles, ya que hay muchas probabilidades de que el club active esa opción de £28 millones si el delantero inglés mantiene su rica forma.
