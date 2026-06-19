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Marcus Rashford, marginado en el Manchester United, SE NIEGA a renunciar a su regreso al Barcelona a pesar de la llegada de Anthony Gordon al Camp Nou
Rashford sigue centrado en su fichaje por el Barcelona
Rashford reforzó su reputación internacional al marcar en la victoria de Inglaterra sobre Croacia en el Mundial, lo que ha aumentado las expectativas del Manchester United sobre su valor de mercado. Aunque otros clubes están interesados, el delantero ha dejado claro que su prioridad es el Barcelona, según Sport.
El delantero, que jugó cedido allí la temporada pasada, cree que aún tiene cuentas pendientes en España y no ha cambiado de postura pese a la llegada de Gordon. Según diversos medios, está dispuesto a esperar hasta los últimos días del mercado para que el Barça encuentre la forma de ficharlo de forma definitiva.
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El apoyo de Flick anima
Rashford terminó la temporada pasada con el respaldo de Hansi Flick, quien afirmó que el Barcelona haría lo posible para retenerlo. Aunque no hubo garantías, el cuerpo técnico quedó satisfecho con su aportación. Sus números bajaron en la segunda parte del curso, pero se adaptó a las exigencias tácticas y aceptó su papel en la plantilla. A menudo marcó la diferencia entrando desde el banquillo.
Sin embargo, persisten las dificultades económicas para cerrar el fichaje. El Barça rechazó antes una opción de compra de 30 millones de euros, pese a que el jugador aceptaba bajar su salario.
Los temas financieros siguen complicando las negociaciones.
El principal obstáculo es la estructura del traspaso. El Manchester United quiere una venta definitiva y, de momento, rechaza otra cesión, lo que complica al Barça. Aunque el United está dispuesto a traspasar a Rashford, el Barcelona debe valorar el coste del traspaso y los salarios antes de actuar. La determinación del jugador podría resultar decisiva: al priorizar al Barcelona, presionaría a todas las partes a medida que avanza el mercado y las opciones disminuyen.
- AFP
Una espera para todos los implicados
El culebrón del traspaso podría alargarse durante todo el mercado de verano. United insiste en una venta definitiva, pero podría ceder si no llegan ofertas antes del plazo. Rashford sabe el riesgo de esperar al Barcelona, que primero busca un delantero centro.