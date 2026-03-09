Marcus Rashford ha marcado cuatro goles en cuatro meses, entonces, ¿por qué el Barcelona está tan desesperado por pagar 26 millones de libras por el jugador cedido por el Manchester United?

El Barcelona ha realizado muchos fichajes impactantes durante la última década, razón por la cual sigue en una situación financiera tan precaria, pero aprovechar al máximo la desesperación del United por deshacerse de Rashford fue una jugada maestra.

El internacional inglés puede haber sufrido un drástico bajón de forma en Old Trafford, en medio de un intenso escrutinio de su supuesto comportamiento poco profesional, pero demostró lo suficiente durante los seis meses que pasó cedido en el Aston Villa la temporada pasada como para sugerir que estaba decidido a volver a encarrilar su carrera lejos del intenso escrutinio que conlleva jugar en el club de tu ciudad natal.

De hecho, esa positiva cesión en Birmingham ayudó a convencer al director deportivo del Barça, Deco, de que Rashford era un riesgo que valía la pena correr, prácticamente un golpe libre, ya que el United estaba dispuesto a dejarlo marchar cedido con opción de compra.

Según los informes, los cerebros de INEOS ahora lamentan profundamente los términos de ese acuerdo, y es fácil entender por qué. Eliminar a Rashford de la nómina era la prioridad número uno, ya que hacerlo, aunque solo fuera por una temporada, le ahorró al United aproximadamente 15 millones de libras (20 millones de dólares). Sin embargo, el acuerdo de cesión debería haber sido «seco» o la opción de compra mucho más alta, porque 30 millones de euros parecen una ganga para el Barça.