Marcus Rashford envía un mensaje especial a JJ Gabriel, ahora que la joven promesa del Manchester United entrena con el primer equipo de los Red Devils con solo 15 años

La interacción tuvo lugar en Instagram después de que Gabriel publicara una foto en la que aparecía entrenando junto a las estrellas del primer equipo del United. Rashford, que se formó en la misma prestigiosa cantera, comentó: «El hermanito es una estrella», mostrando así su apoyo a la próxima generación.

El joven talento de 15 años no tardó en responder, enviando un emoji de corazón para agradecer al internacional inglés sus palabras de ánimo, un gesto que pone de relieve el fuerte vínculo que sigue existiendo dentro de la familia del United a pesar de la etapa temporal de Rashford en La Liga.