La transformación de Rashford de marginado en el Manchester United a campeón con el Barcelona ya está en marcha. El delantero de 28 años celebró la gloria el domingo por la noche en Arabia Saudita, contribuyendo a la emocionante victoria por 3-2 sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

Fue un momento decisivo para Rashford, quien se unió a los Blaugrana en calidad de cedido por una temporada tras caer en desgracia bajo el mando del exentrenador del United, Ruben Amorim. Mientras Old Trafford sigue inmerso en el caos tras el despido de Amorim, Rashford lució relajado y feliz en Jeddah, levantando su primer trofeo con el Barça junto a los recién llegados Joan Garcia y Roony Bardghji.

Tras el pitido final, Rashford compartió su entusiasmo con los medios del club: "Estoy muy feliz hoy. Siempre es especial ganar el primer trofeo," sonrió. "Espero que podamos levantar algunos más durante el resto de la temporada."

Agregó: "Fue una actuación sobresaliente. Esto muestra de lo que somos capaces. Siempre hay cosas por mejorar, pero hoy disfrutamos al máximo de este triunfo."