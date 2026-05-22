El delantero reaccionó en redes al anuncio. Dijo que perderse la Eurocopa 2024 lo impulsó a regresar. Agradeció al Villa y al Barça, pero omitió al United tras su turbulenta etapa allí.

«Hoy se cierra el círculo para mí, pasando de la desesperación al júbilo», escribió. «Quedarme fuera de la Eurocopa 2024 me hizo crecer como jugador y persona, y me dio un objetivo por el que luchar. Gracias por esta oportunidad, y estoy deseando vestir la camiseta en el Mundial».

Añadió: «Gracias a Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelona e Inglaterra por creer en mí en los momentos difíciles».

Tras la reacción a su publicación, Rashford aclaró: «Para aclarar mi historia de Instagram. ¡No es una pulla de ningún tipo! Soy seguidor del MU, y eso no cambia.

Solo quería mostrar mi gratitud a los clubes y entrenadores con los que he trabajado en los últimos 18 meses».

«Han desempeñado un papel importante en esta convocatoria [de Inglaterra]».



