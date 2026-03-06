Goal.com
Marcus Rashford dijo que «a nadie le importa una mierda» en el Barcelona, y por eso está triunfando tras el «infierno» del Manchester United

El exdelantero de la Premier League Troy Deeney cree que el fichaje de Marcus Rashford por el Barcelona le ha dado la lección de realidad que tanto necesitaba tras lo que él mismo describió como un periodo difícil en el Manchester United. La leyenda del Watford afirmó que el ambiente en el gigante español deja poco espacio para el ego, insistiendo en que «a nadie le importa un carajo» la reputación de Rashford en comparación con las estrellas históricas del club. Deeney cree que ese duro mensaje ha ayudado al jugador de 28 años a recuperar su concentración y a prosperar en La Liga.

  • Deeney elogia el progreso de Rashford en el Barça

    En su columna para The Sun, el exdelantero de la Premier League Deeney señaló la marcada diferencia en la dedicación de Rashford desde que cambió la Premier League por La Liga, afirmando que el entorno del Camp Nou le ha obligado a realizar un cambio muy necesario en su perspectiva profesional. Rashford ha prosperado en España hasta ahora, marcando 10 goles para el Barça en todas las competiciones desde su cesión al equipo catalán.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Una llamada a la realidad en Cataluña

    Según Deeney, la transición de ser el chico del cartel de un Manchester United en apuros a ser solo otra cara más entre la multitud en el Barcelona ha sido el catalizador del resurgimiento de Rashford. Él cree que este cambio era esencial, y el exdelantero del Birmingham afirma: «Al alejarse de un club en el que era una figura importante, el mensaje en el Barcelona habrá sido claro: "Nos importa un comino Marcus Rashford, hace poco teníamos aquí a Lionel Messi". No les importa lo que piense, lo que vista o lo que haga: está ahí para demostrar que es digno de jugar en ese club».

  • La disciplina por encima del estatus de celebridad

    El cuerpo técnico del Barcelona aparentemente le dejó claro a Rashford que no hay margen de maniobra para aquellos que no se adhieren a las normas colectivas. Deeney destacó cómo este cambio obligó al delantero inglés a adaptarse: «Demuestra que no puedes hacer lo que te da la gana... O te adaptas al Barcelona o no juegas. El Barcelona le ha dejado claro a Rashford que "así es como hacemos las cosas aquí". Si te adaptas, obtendrás tu recompensa: jugarás en el Barcelona, marcarás goles e irás al Mundial con Inglaterra».

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La batalla por entrar en la selección inglesa

    Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, las actuaciones de Rashford lo han vuelto a colocar en la conversación inicial para los Tres Leones de Thomas Tuchel. Comparándolo con Anthony Gordon, del Newcastle, Deeney añade: «Y si Inglaterra comenzara su campaña en la Copa del Mundo la semana que viene, yo lo pondría de titular en el lado izquierdo. Si nos basamos solo en las estadísticas, Gordon sería titular. Pero si vemos los partidos y observamos la actitud de ambos jugadores, entonces tiene que ser Rashford».

0