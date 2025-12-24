Marcus Rashford deja pistas sobre su futuro tras un inicio fulgurante en Barcelona

El Barça ha sabido aprovechar el bajón de forma del Real Madrid para recuperar el liderato de LaLiga y cerrará 2025 en lo más alto de la clasificación, con cuatro puntos de ventaja sobre su eterno rival. El conjunto azulgrana encadena ocho victorias consecutivas en el campeonato desde su derrota en El Clásico ante el equipo de Xabi Alonso el pasado octubre.

Rashford ha contribuido de manera notable a ese gran rendimiento doméstico, con dos goles y seis asistencias en la primera mitad de la temporada. Aunque ha tenido que alternar minutos en la banda izquierda con Raphinha, el delantero inglés asegura estar trabajando al máximo para ganarse la continuidad en el Spotify Camp Nou más allá de este curso, tras haber quedado relegado en el Manchester United bajo la dirección de Rubén Amorim.

El Barcelona dispone de una opción para hacer permanente su cesión por unos 30 millones de euros al final de la temporada, y desde España se apunta a que el club valora seriamente ejecutarla para retener al atacante más allá de la campaña 2025-26.