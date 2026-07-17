¿Marcus Rashford al Arsenal? Un exjugador de los «Invincibles» analiza los pros y contras de que el Manchester United fiche al delantero, mientras se cuestionan las razones tras la venta de Leandro Trossard

Al ser preguntado sobre si el canterano del United, que ha estado disputando el Mundial, podría ser un fichaje acertado para el Arsenal, Aliadiere —en declaraciones a GOAL por cortesía de Wiz Slots— afirmó: «Es una buena opción. Lo bueno de Marcus Rashford es que conoce la liga. Es británico, procede de la cantera del Manchester United, así que sabe en qué consiste y cómo se siente uno al lidiar con la presión.

Sin embargo, en sus últimas temporadas en el United ha mostrado altibajos. ¿Garantiza ficharlo en lugar de Trossard un nivel superior, éxito seguro y mejor retorno de inversión? No lo sé.

«Sé que son jugadores diferentes, pero Trossard marcó goles clave, como el que nos dio el pase contra el West Ham el año pasado.

Entiendo que a veces un jugador se quiere marchar, pero hay que reemplazarlo por alguien que rinda desde el principio. Y Rashford, como he dicho, alterna partidos brillantes con otros en los que desaparece.

Uno se pregunta: ¿es eso lo que quiere el campeón de Inglaterra? No lo sé. El Arsenal ya tiene muchos jugadores de calidad, así que Rashford quizá ni siquiera sea titular al llegar, porque Martinelli sigue ahí.

«No creo que Mikel busque un titular fijo, sino jugadores que compitan por un lugar. El que esté mejor, jugará».