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¿Marcus Rashford al Arsenal? Los «gunners» podrían fichar al delantero del Manchester United, ya que el Barcelona se niega a pagar los 26 millones de libras de la opción de compra definitiva del jugador, que ha marcado 14 goles durante su cesión
Los Gunners, en alerta ante la incertidumbre sobre el futuro de Rashford
El Arsenal podría fichar a Rashford este verano si el precio conviene, según el Daily Mail. El delantero, aún del Manchester United, ha revivido su carrera cedido en el Barcelona con Hansi Flick, pero las restricciones económicas del club azulgrana ponen en duda su compra definitiva.
Aunque el jugador se siente a gusto en España, el Barcelona, por sus restricciones económicas, duda en pagar los 26 millones de libras de la opción de compra. Esta incertidumbre ha alertado a varios grandes europeos: Arsenal, Chelsea y Bayern Múnich siguen de cerca al futbolista de 28 años, que se prepara para romper sus lazos con el United.
- AFP
Arteta exige un mercado de fichajes «ambicioso» este verano
Los rumores sobre Rashford aparecen cuando Arteta presiona a la directiva del Arsenal para invertir. Tras perder la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, el técnico español exige movimientos rápidos en el mercado para mantener la competitividad.
Arteta declaró: «Tenemos que empezar a tomar decisiones importantes si queremos alcanzar otro nivel. Debemos demostrar ambición, ser rápidos e inteligentes».
El dilema financiero del Barcelona a pesar del impacto de Rashford
El Barcelona está satisfecho con el rendimiento de Rashford. El director deportivo, Deco, elogió su profesionalidad y capacidad para adaptarse al sistema de Flick, y destacó que había llenado con éxito el vacío dejado por otras estrellas.
Deco declaró a la BBC: «Marcus nos ha ayudado mucho; llegó cedido, asumió la responsabilidad de sustituir a Raphinha y lo hizo muy bien». Sin embargo, la llegada de Anthony Gordon, compañero suyo en la selección, por 80 millones de euros ha reducido aún más el presupuesto y deja a Rashford, de 28 años, en el aire.
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Se desvela la estrategia general de fichajes del Arsenal
Rashford no es el único objetivo del Arsenal para reforzar la plantilla. El club también sigue a Víctor Valdepeñas, del Real Madrid, y a Tino Livramento y Sandro Tonali, del Newcastle. Además, se perfila una pugna con el Manchester United por Jeremy Monga, joven promesa de 16 años del Leicester City, mientras los Gunners buscan los mejores talentos jóvenes de Inglaterra.
Con unos ingresos previstos de 770 millones de libras, se espera que la familia Kroenke respalde la visión de Arteta. Aunque el objetivo principal sigue siendo un delantero estrella como Julián Álvarez, la posibilidad de fichar a Rashford, autor de 14 goles la temporada pasada con el Barça, ofrece una opción versátil y contrastada en la Premier League que podría mejorar las rotaciones ofensivas de los Gunners.