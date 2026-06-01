El Arsenal podría fichar a Rashford este verano si el precio conviene, según el Daily Mail. El delantero, aún del Manchester United, ha revivido su carrera cedido en el Barcelona con Hansi Flick, pero las restricciones económicas del club azulgrana ponen en duda su compra definitiva.

Aunque el jugador se siente a gusto en España, el Barcelona, por sus restricciones económicas, duda en pagar los 26 millones de libras de la opción de compra. Esta incertidumbre ha alertado a varios grandes europeos: Arsenal, Chelsea y Bayern Múnich siguen de cerca al futbolista de 28 años, que se prepara para romper sus lazos con el United.