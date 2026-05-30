Este fichaje es clave en la renovación de la plantilla que lidera Roberto De Zerbi, dispuesto a revertir una campaña desastrosa. Tras el 1-0 al Everton, que aseguró la permanencia, afirmó: «Hoy cerramos una página y abrimos otra.

No tenemos tiempo: debemos planificar la próxima temporada y empezar con un equipo más fuerte. Estoy muy contento y orgulloso de todos; lo que logramos fue increíble, pero ya terminó. Ahora debemos seguir adelante y preparar el futuro de nuestro club.

Llegué en un momento difícil y eso nos ha hecho más fuertes. Podemos mejorar —como entrenador, como jugadores, como club— y no debemos repetir errores».