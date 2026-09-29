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Adhe Makayasa
Traducido por

Marcos Rojo, exdefensa del Manchester United, se acerca a la salida de Racing Club mientras Estudiantes, el club de su infancia, abre conversaciones para su fichaje

Fichajes
M. Rojo
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El exdefensa del Manchester United Marcos Rojo está contemplando una salida inmediata de Racing Club tras su dolorosa eliminación en la Copa Argentina. Estudiantes, el club de su infancia, ha iniciado conversaciones preliminares con el veterano central con el objetivo de asegurarse un refuerzo de experiencia a tiempo para su semifinal de la Copa Libertadores.

  • Un defensa sopesa su inminente salida de Avellaneda

    La dolorosa eliminación de Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 ha acelerado las especulaciones sobre el futuro de Rojo. El conjunto de Avellaneda dejó escapar una ventaja de dos goles y acabó perdiendo por 3-2 ante Boca, castigado por un triplete de cabeza en la segunda parte del suplente Enner Valencia. El defensa de 36 años, que disputó los 90 minutos completos, está valorando ahora cuál será su próximo paso en medio del interés concreto de Estudiantes, el club de su infancia.

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  • Racing Club v River Plate - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    El club de su infancia inicia conversaciones para su fichaje

    Según ESPN Argentina, Estudiantes se ha puesto formalmente en contacto con el entorno del defensa para sondear un regreso inmediato. La cúpula del club quiere cerrar un acuerdo de rescisión con Racing que le permita poner fin a su contrato antes de que expire en diciembre. La llegada de un jugador de su categoría aportaría una solidez defensiva muy bienvenida mientras se preparan para competir en los frentes nacional y continental.

  • Terreno conocido llama al veterano competidor

    Estudiantes ocupa un lugar especial en el corazón del internacional argentino de 61 partidos, que se formó en la cantera del club antes de marcharse al Spartak de Moscú en 2010. Tras una etapa en el United, pasó un breve periodo de vuelta en La Plata como cedido en 2020 antes de cruzar a Boca un año después. Después de llegar a Racing como agente libre en agosto de 2025, un regreso ahora cerraría un emotivo tercer capítulo con la camiseta de Estudiantes.

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  • Rosario Central v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Se avecina un pulso continental para los pretendientes

    Si las negociaciones llegan rápidamente a buen puerto, el defensa podría ser inscrito de inmediato para reforzar la zaga de Estudiantes de cara a su semifinal de la Copa Libertadores contra el gigante brasileño Flamengo. Lejos del escenario continental, su liderazgo en el vestuario sería crucial en el impulso del equipo en el Torneo Clausura y en la actual campaña de la Copa Argentina. Racing debe decidir ahora si autoriza una salida anticipada de su experimentado baluarte o si lo mantiene hasta que expire su contrato.