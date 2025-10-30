Getty/GOAL
Marco Verratti defiende a Kylian Mbappé y revela por qué el tridente con Lionel Messi y Neymar fracasó en el PSG
El proyecto del PSG florece tras la salida de Mbappé
El PSG se ha transformado en un equipo verdaderamente sólido en los últimos 12 meses. Tras un inicio titubeante y las dudas que generó la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, Luis Enrique y sus jugadores protagonizaron un giro espectacular en la segunda mitad de la temporada 2024-25.
No solo conquistaron el triplete doméstico —Ligue 1, Coupe de France y Trophée des Champions—, sino que también lograron, por fin, su ansiado primer título de la Liga de Campeones. Lo hicieron de forma contundente, goleando 5-0 al Inter en una final histórica de la máxima competición europea.
El éxito colectivo del PSG también se reflejó en logros individuales. Ousmane Dembélé coronó la temporada levantando el Balón de Oro 2025, tras firmar 33 goles en 49 partidos en todas las competiciones.
El proyecto actual del club parisino contrasta por completo con su antigua política de reunir estrellas mundiales. Entre 2021 y 2023, los gigantes de la Ligue 1 contaron con un tridente de lujo formado por Mbappé, Neymar y Messi. Sin embargo, aunque intimidaban sobre el papel, los rivales encontraban maneras de superar la presión del PSG y exponer sus debilidades defensivas. Messi y Neymar se marcharon en 2023, y Mbappé hizo lo propio un año después.
A partir de ahí, el PSG abandonó su enfoque de fichajes galácticos y adoptó un plan mucho más equilibrado e inteligente. Apostó por el talento joven y por su cantera, complementando la plantilla con jugadores experimentados en cada línea.
Verratti considera que la salida de Mbappé no influyó en el triunfo del PSG en la Champions League
En una entrevista con MARCA, Marco Verratti se sinceró sobre su etapa en el Parc des Princes. El italiano fue cuestionado sobre por qué el PSG logró conquistar la Champions League justo después de la salida de Kylian Mbappé.
“Es injusto verlo así”, comenzó Verratti. “Con Kylian llegamos a semifinales y a una final, aunque no pudimos ganarla. Luego está el Real Madrid, que con jugadores fantásticos la ha ganado muchas veces. Pero no creo que el PSG lo consiguiera porque Kylian se fue. Mbappé ayudó mucho al club a crecer. El año en que se marchó, por ejemplo, anotó casi 50 goles”.
Cuando se le preguntó por qué el temido tridente ofensivo de Mbappé, Neymar y Messi no pudo llevar al PSG a la gloria europea, Verratti reflexionó: “Eso es lo que hace al fútbol tan hermoso. No se trata solo de comprar jugadores y ganar. Aquel PSG era un proyecto serio que ayudó al club a evolucionar. Individualmente teníamos muchas estrellas, pero nos faltaba algo como equipo. Y eso es fundamental en el fútbol moderno. En los grandes partidos, las estrellas pueden marcar la diferencia, pero no siempre es suficiente”.
Mbappé, en forma imparable con el Real Madrid
A pesar de una temporada de debut histórica con el Real Madrid, en la que Kylian Mbappé anotó 44 goles en 59 partidos, existía la sensación de que el capitán de Francia aún no había mostrado su versión más demoledora con el club de sus sueños.
Todas esas dudas han quedado disipadas con autoridad. El número 10 del Madrid ha comenzado la campaña 2025-26 en estado de gracia, firmando 16 goles en 13 encuentros con los Blancos. Ha visto portería en todos los partidos salvo en dos, tanto con su club como con la selección, y sus tantos ante Atlético de Madrid y Barcelona confirman que se ha convertido en el hombre de las grandes citas.
Marco Verratti incluso se atrevió a catalogarlo como el mejor jugador del mundo en la actualidad: “Tuvo que adaptarse, pero marcó muchos goles, ganó el Pichichi y la Bota de Oro. Y este año está demostrando que puede hacerlo aún mejor. No hay nadie como él en el mundo en este momento”, declaró el mediocampista italiano.
Mbappé y su mirada puesta en la gloria del Real Madrid
La temporada de debut de Mbappé coincidió con una de las campañas más decepcionantes del Real Madrid en la memoria reciente. Los 15 veces campeones de la Champions League no lograron levantar ningún trofeo importante y fueron superados con comodidad por equipos de nivel comparable.
El delantero francés ya ha expresado su ambición de “ganar todo lo que haya por ganar” en el Madrid, y parece decidido a asumir la responsabilidad de guiar a Los Blancos hacia la gloria. Aunque aún queda un largo camino por recorrer, el inicio de temporada de Mbappé y sus compañeros ha sido prácticamente impecable.
