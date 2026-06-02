Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, tras fracasar en la incorporación de Anthony Gordon, el FC Barcelona busca ahora a Ismael Saibari, del PSV Eindhoven, para reforzar la delantera.
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¡Marcó un golazo contra el FCB! ¿Se avecina un fichaje inesperado para la delantera del Bayern de Múnich?
Según Romano, el Bayern y Saibari ya negocian. Las conversaciones aceleraron tras el no de Gordon. El marroquí quiere fichar este verano.
Su contrato con el Eindhoven vence en 2029, y ahora espera conocer las pretensiones económicas del campeón holandés. También se rumorea el interés de Galatasaray y París Saint-Germain.
- AFP
¿Candidato al FCB? Ismael Saibari marcó un golazo contra el Bayern
El Bayern de Múnich busca un delantero polivalente para las bandas y como recambio de Harry Kane.
Gordon parecía el candidato ideal y, según rumores, el Bayern ya tenía acuerdo con el inglés; pero el jugador escogió el FC Barcelona, que pagará hasta 80 millones de euros al Newcastle United.
Ahora el candidato es Saibari, jugador marroquí que puede actuar en ambas bandas, de diez o incluso de nueve.
En la derrota 1-2 del Eindhoven frente al Bayern en la última jornada de la fase de grupos de la Champions, a finales de enero, Saibari jugó como delantero y marcó un gol espectacular que igualó temporalmente el partido. Su combinación de técnica, dinamismo y olfato goleador habría convencido a los responsables del club, liderados por el director deportivo Max Eberl.
Además, su precio podría ajustarse al presupuesto: el límite fijado para Gordon era de 60 millones, cifra que la operación por Saibari no superaría.
¿Aumentará Ismael Saibari su valor en el Mundial?
Saibari se formó en las canteras de RSC Anderlecht y KRC Genk. En 2020 pasó del sub-21 de Genk al filial del PSV y, gracias a sus buenas actuaciones, subió al primer equipo para la temporada 2022/23.
En las dos últimas campañas se consolidó como pieza clave del PSV, contribuyó a los títulos ligueros y brilló en la Champions, como en su gol al Bayern.
Su valor podría subir aún más si brilla con Marruecos en el próximo Mundial: es titular en el centro del campo y ya fue clave en la Copa Africana de Naciones. La Copa del Mundo arranca para él con el duelo estelar ante Brasil; con Escocia y Haití como rivales restantes, Marruecos aspira al menos a avanzar a la ronda eliminatoria.
- Getty Images Sport
¿Le interesa al FC Bayern? Las estadísticas de Ismael Saibari con el PSV Eindhoven
Partidos
142
Goles
42
Asistencias
29
Títulos
3 veces campeón de Holanda y 2 veces ganador de la Copa de Holanda.