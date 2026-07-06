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USMNT family storiesGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«¡Marcó un gol en un Mundial!» - Familiares de Auston Trusty, Sebastian Berhalter y Malik Tillman cuentan cómo es ver a sus seres queridos cumplir sus sueños

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
World Cup
A. Trusty
M. Tillman
S. Berhalter
A. Freeman
G. Reyna
F. Balogun

Cada gol de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en el Mundial ha desatado la alegría mucho más allá del terreno de juego, y familias, amigos y seres queridos han compartido momentos que se han ido gestando a lo largo de años.

SEATTLE — Todo futbolista que toca un balón sueña con el Mundial. Horas de práctica en el jardín o en el campo de entrenamiento alimentan esa imagen: tu disparo entra, la red se infla y el país celebra contigo.

Al inicio de este verano, solo 25 futbolistas estadounidenses habían marcado en un Mundial; ahora son 31. Detrás de cada uno hay familias, entrenadores, amigos y comunidades que los impulsaron. Se necesita un pueblo para formar a un jugador y, por un instante, ese pueblo celebra el gol con él.

Este verano lo vivieron seis familias. Los Balogun y los Reyna vieron a Folarin y Gio anotar ante Paraguay; los Freeman, a Alex frente a Australia; los Trusty y los Berhalter, a Auston y Sebastián; y los Tillman inmortalizaron con un vídeo el gol de falta de Malik ante Bosnia y Herzegovina. Seis familias, cada una con su propia historia, compartieron este verano la misma emoción: ver a un ser querido marcar en un Mundial.

«Es el mejor momento de mi vida», cuenta a GOAL Emily Trusty, esposa del defensa de la selección masculina de Estados Unidos Auston. «No hay palabras para describirlo. Es ver a alguien a quien quieres cumplir sus sueños. Es lo más increíble del mundo. No sé los porcentajes; quizá solo el 0,1 % llega a hacerlo.

Si lo pienso ahora, podría llorar. Es ver a alguien que quieres y saber lo que significa para él. Nadie se lo podrá quitar. ¡Ha marcado en un Mundial!».

Es un sentimiento que nadie le puede arrebatar, y que estas seis familias nunca olvidarán.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Tío, acabo de llorar»

    Como todos, Antonio Freeman esperó.

    Su hijo, Alex Freeman, había rematado de cabeza al fondo de la red para poner, aparentemente, el 2-0 contra Australia, pero entonces se levantó la bandera. La alegría se detuvo un instante, hasta que el VAR confirmó el gol y el jugador más joven de la selección estadounidense se lanzó por el campo, seguido por sus compañeros.

    El mayor de los Freeman vivió muchos momentos importantes en la NFL, pero este era diferente.

    «Me eché a llorar», confesó a U.S. Soccer. «Llevaba mis gafas de sol y mi camiseta Freeman y simplemente lloré. Al ver a Alex y a sus compañeros celebrar el gol, lloré aún más. Que se llevaran a Alex… era como si fuera el hermano pequeño de todos los del equipo. Me hizo llorar, tío, porque puedes tener momentos individuales, pero cuando tienes momentos de equipo, eso es lo que lo hace especial».

    Reyna, por su parte, celebró de forma especial. Tras marcar una impresionante trivela que sentenció la victoria por 4-1 sobre Paraguay, cogió el balón y se lo metió debajo de la camiseta: un anuncio de embarazo. Él y su esposa Chloe solo esperaban el momento adecuado para hacerlo público, y ¿qué mejor que un Mundial?

    «Lo sabía desde hace un par de meses», dijo Reyna tras marcar, «así que estaba esperando el momento perfecto, y este me pareció que lo era».

    Mientras las celebraciones de Freeman y Reyna emocionaron a sus familias, Emily Trusty, curiosamente, se perdió la de su marido. Cuando Auston Trusty corrió hacia el banquillo tras marcar a los pocos minutos contra Turquía, ella solo pudo mirar a su alrededor. Primero cruzó la mirada con la hermana mayor de Auston, Onnie, y luego bajó la vista y vio a su hija. A partir de ahí, ya no pudo contenerse.

    “Su hermana fue quien le inspiró a jugar, y la miré para ver si nuestra reacción era la misma”, recuerda Emily Trusty. “¿Era realmente Auston? ¿Era realmente él? Nos miramos y nos echamos a llorar al darnos cuenta de que era él. Mi hija jugaba a mis pies; ahora, al ver los vídeos, se ve cómo se agarraba a mis piernas para levantarse. No vi la celebración porque estaba encorvada, llorando. Luego volvimos a la realidad, todo se calmó y nos quedamos atónitos. Creo que temblorosos el resto del partido.

    «Es curioso, la gente te felicita como si fuéramos nosotros», añade. «Hablé con Auston después del gol y le dije que celebraba y lloraba como si fuera yo. No hice nada, solo miré, pero todos me felicitaban, aunque el mérito es suyo al 100 %. Yo solo estoy aquí celebrando eso».

    Las lágrimas de Gregg Berhalter llegaron horas después: en el momento del gol de su hijo Sebastián solo hubo sonrisas y puños en alto.

    «Es fantástico verle jugar en un Mundial, pero que sume una asistencia y un gol… Es increíble», declaró a ESPN. «Es una de esas cosas que cuesta explicar: el orgullo que sientes».

    «En el vuelo de vuelta me puse a pensar en su trayectoria y se me llenaron los ojos de lágrimas».

    Para los seres queridos de los goleadores, esos tantos son especiales; en ese instante se recuerda todo el camino recorrido y, por eso, brotan décadas de lágrimas, ya sea en el estadio o, como en el caso de Berhalter, en un vuelo nocturno.

    Pero esos instantes no pertenecen solo a la familia nuclear; también a la familia colectiva. Cuando un jugador anota, las miradas de la zona de amigos y familiares del equipo estadounidense se vuelven hacia sus seres queridos, y las lágrimas se transforman en celebración.

    • Anuncios
  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    «Tu momento para reaccionar»

    Varios familiares de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos coinciden: las celebraciones las inicia una mujer.

    «La madre de Weston McKennie estaba sentada justo delante de mí», recuerda Anja Tillman, madre de Malik Tillman, a GOAL, «y cada vez que pasaba algo, ella exclamaba: “¡Eh!”».

    «Sin duda es la familia de Weston», añade Trusty. «Su madre estaba delante de nosotros, celebrando con mi prima; se volvieron locas de contentas. Detrás había otras familias y lloré al ver sus reacciones: estaban felices por nosotros y por Auston».

    Aunque Tina McKennie dé el pistoletazo de salida, cada gol se convierte rápido en festejo grupal. Es una nostalgia familiar: de niños, al marcar, veías a tu familia en la banda y a otros felicitándola. Con el tiempo eso ocurre menos, pero en la Copa del Mundo sucede de nuevo.

    Pero en un Mundial no. Es un momento compartido. La zona de amigos y familiares del USMNT reúne a 26 familias y, cuando tu pariente marca la diferencia, las otras 25 te miran.

    Así sucedió cuando Tillman marcó su gol ante Bosnia y Herzegovina: todos grababan el tiro libre, pero, cuando entró, los móviles se volvieron hacia los Tillman. Anja lloraba, mientras su hermano Timothy sonreía.

    «Estar en esa zona familiar es divertido», cuenta Timothy Tillman a GOAL, «porque en cuanto pasa algo, todo el mundo se da la vuelta y, en ese momento, te toca a ti reaccionar... Estamos muy contentos de haberlo vivido juntos. Él sabía que estábamos en las gradas, y eso es lo más importante. Fue genial para los tres».

    Para cada familia es reconfortante saber que otras viven la misma montaña rusa emocional. Tras más de un mes de la aventura de la selección masculina de fútbol de EE. UU., todos se conocen bien.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    «La unión del equipo es real»

    Al llegar a Estados Unidos para el Mundial de este verano, Anja Tillman sabía que tenía una tarea.

    En Alemania no había podido ver el documental de HBO «U.S. Against The World», así que, nada más aterrizar en Estados Unidos, se puso a verlo de un tirón. Quería conocer las historias de las jugadoras, pero, sobre todo, averiguar quiénes eran sus familiares antes de llegar al Mundial.

    «Lo vi antes de que empezara el torneo», explica, «así que ya sabía un poco. Ahora sé qué familias forman un grupo».

    Las reuniones del equipo también han ayudado. Durante el torneo, la selección de EE. UU. ha organizado actividades en grupo en los días libres. Las barbacoas han permitido que todos se conozcan mejor, creando una química entre los que están en las gradas que casi rivaliza con la del campo.

    «Las barbacoas con familiares y amigos han ayudado mucho», afirma Timothy Tillman. «Hemos llegado a conocer a las otras familias. Así sabes quién está con quién y quién es pariente de quién».

    Esa información resulta útil en los momentos clave: cuando Malik Tillman marcó, todos sabían dónde estaban Anja y Timothy; cuando Auston Trusty anotó, las miradas fueron directas a sus familiares. Cada gol tiene una historia parecida: Balogun, Reyna, Freeman, Berhalter… Cuando marcaban, todos sabían dónde mirar. Berhalter, por ejemplo, tenía a 32 amigos y familiares en las gradas cuando anotó, así que fue fácil identificar a quienes celebraban con él.

    «Que las otras familias nos celebren es lo más increíble», añade Trusty, «pero también es genial poder devolverles el gesto. Cada vez que alguien marca, si estás cerca de su familia, celebras con ellos porque sabes lo que ese momento significa para todos».

    «Se nota la cercanía, y es real; ese vínculo especial llega hondo y también se percibe en las familias».

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reflexionando después de

    Los días siguientes se centran en el viaje. Cuando la adrenalina baja, llega el momento de reflexionar. Años de sacrificio se concretan en un golpe de pie o en un cabezazo.

    Trusty cuenta que, incluso después del momento, recibió innumerables mensajes. Uno era de Kelsey, la novia de Matt Freese, que estaba demasiado lejos para acercarse al grupo. Tras los partidos, los jugadores se reúnen con sus seres queridos y reciben felicitaciones. Malik Tillman bromeaba con su madre, Anja, porque siempre llegaba tarde, incluso el día del gol.

    No pasa nada. Son momentos que todos recordarán siempre. Son de esos instantes que hacen que todos recuerden dónde estaban y a quién abrazaron primero. Quienes, desde las gradas, ven cómo la vida de un ser querido cambia en un instante, sienten que la suya también cambia.

    «Es simplemente un sueño de la infancia que se hace realidad cada vez que ocurre esto», dice Trusty. «Cada vez que ganan, cada partido sin encajar goles, cada vez que marcan, es un sueño de la infancia que se ha hecho realidad. Ves eso y, como familiar, es realmente genial. Obviamente, sacrificas muchas cosas por estos sueños. Me mudé al extranjero, pausé mi carrera y adapté mi vida a la suya; eso trae conversaciones sobre sus sueños y lo que esto significa para él.

    «Ha renunciado a mucho por este sueño y no lo cambiaría, pero ver cómo se cumple es un momento precioso. Son solo chicos viviendo su sueño, pero en la realidad es aún mejor».

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