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Marco Silva quiere volver a trabajar con João Palhinha: el nuevo entrenador del Benfica aspira a reunirse con el centrocampista después de que el Tottenham haya descartado su traspaso definitivo
El Benfica hace de Palhinha su prioridad
El Benfica, tras fichar a Lenglet y Kaminski, ahora busca a Palhinha. Silva, que ya lo dirigió en Fulham, lo quiere como mediocampista defensivo.
Ambos coincidieron en el Fulham entre 2022 y 2024, etapa en la que el mediocampista se consolidó en la Premier League. Ahora la directiva del Benfica, con Rui Costa y Mario Branco al frente, analiza si puede concretar el fichaje dentro de sus límites económicos.
El Bayern lo fichó en 2024 al Fulham por 50 millones, pero la temporada pasada lo cedió al Tottenham, que ahora no lo comprará. El club alemán busca recuperar unos 20 millones.
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El Benfica evalúa el fichaje
El informe indica que el Bayern quiere vender al centrocampista, y el Benfica compite con Juventus y AC Milan. El club luso confía en que el regreso a casa incline la balanza, aunque el sueldo de Palhinha sigue siendo un obstáculo. También estudia una cesión con obligación de compra para fraccionar el pago y ajustarse a su estrategia de fichajes.
Silva quiere un centrocampista defensivo especializado.
Palhinha se ve como un fichaje clave por su aportación táctica, no por sentimentalismo. Silva cree que este mediocentro de 31 años aportará la estabilidad defensiva que falta en el centro del campo del Benfica y creará una base más sólida para los jugadores ofensivos. Cualquier fichaje dependerá de las salidas: el Benfica debe hacer hueco en la plantilla y equilibrar sus finanzas antes de cerrar otro fichaje importante.
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El Benfica debe allanar el camino para cerrar el acuerdo
El Benfica negocia con el Bayern y busca fondos vendiendo jugadores. Una cesión con obligación de compra es una opción si ambos clubes acuerdan las condiciones. Además, el club quiere fichar un extremo para reforzar la plantilla.
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