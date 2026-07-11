Marco Silva quiere volver a trabajar con João Palhinha: el nuevo entrenador del Benfica aspira a reunirse con el centrocampista después de que el Tottenham haya descartado su traspaso definitivo

El Benfica, tras fichar a Lenglet y Kaminski, ahora busca a Palhinha. Silva, que ya lo dirigió en Fulham, lo quiere como mediocampista defensivo.

Ambos coincidieron en el Fulham entre 2022 y 2024, etapa en la que el mediocampista se consolidó en la Premier League. Ahora la directiva del Benfica, con Rui Costa y Mario Branco al frente, analiza si puede concretar el fichaje dentro de sus límites económicos.

El Bayern lo fichó en 2024 al Fulham por 50 millones, pero la temporada pasada lo cedió al Tottenham, que ahora no lo comprará. El club alemán busca recuperar unos 20 millones.







