Getty Images Sport
Traducido por
Marco Silva acepta sustituir a José Mourinho en el Benfica pese a que el Fulham haya duplicado la oferta del equipo portugués
El Benfica se queda con Silva pese a la jugosa oferta del Fulham
Según talkSPORT, Silva ha alcanzado un acuerdo verbal para ser el nuevo entrenador del Benfica tras la salida de José Mourinho rumbo al Real Madrid. El club portugués se fijó en este técnico de 48 años después de que su primera opción, Rubén Amorim, rechazara el cargo.
Silva ya prepara el cambio y, según se informa, construye una casa cerca de Lisboa. El Fulham intentó retenerlo con un contrato de tres años y 8 millones de libras anuales, pero el técnico lo rechazó. El Benfica le ofrece unos 4 millones al año, cantidad suficiente para convencerlo, pues su contrato actual expira en junio.
- Getty Images Sport
Una exitosa etapa en Londres llega a su fin
El Fulham aguarda la comunicación oficial de su entrenador, quien desea marcharse. Silva llegó en julio de 2021 tras el descenso y logró el inmediato regreso a la Premier League. Desde entonces, el club se ha afianzado en la máxima categoría con un récord de 54 puntos en la temporada 2024-25 y el pase a semifinales de la Carabao Cup.
Pese a que en febrero el vicepresidente Tony Khan afirmó que Silva seguiría «mucho tiempo», su salida parece inevitable tras la reciente reunión de fin de temporada con el cuerpo técnico.
- Getty Images
Mourinho regresa al Real Madrid en plena crisis del club.
Mourinho deja el Benfica y regresa al Real Madrid en plena crisis. El club español no ha ganado títulos en las dos últimas temporadas y ya ha cambiado de entrenador tres veces. Carlo Ancelotti se fue al terminar la 2024/25 y llegó Xabi Alonso, destituido a los seis meses. Álvaro Arbeloa, técnico interino, ya dimitió, allanando el camino para que Mourinho regrese al Bernabéu.
¿Qué les depara el futuro a Silva y al Fulham?
Si regresa a Portugal, Silva volverá a entrenar en la Primeira Liga tras 11 años. Su primer reto en el Benfica será llevar al equipo a la fase de grupos de la Europa League. Mientras, el Fulham debe buscar rápido un nuevo entrenador para una pretemporada clave que consolide su estabilidad en la máxima categoría.