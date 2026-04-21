Marco Rose sustituirá a Andoni Iraola como entrenador del Bournemouth cuando el español deje el club al final de la temporada de la Premier League

Iraola podría conseguir un gran puesto este verano. El técnico de los Cherries ha impresionado con su fútbol ofensivo y su capacidad para aspirar a competiciones europeas con una plantilla económica. Se le señala como posible sucesor de Pep Guardiola si este deja el City. Otros clubes como el Real Madrid, el Manchester United y el Liverpool también podrían buscar entrenador.