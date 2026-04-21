AFP
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Marco Rose sustituirá a Andoni Iraola como entrenador del Bournemouth cuando el español deje el club al final de la temporada de la Premier League
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Rose asume el cargo de directora
El Bournemouth actuó rápido para reemplazar a Iraola. A pesar de que se mencionó a Kieran McKenna, entrenador del Ipswich, finalmente Rose asumió el cargo.
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Un pedigrí impresionante
Rose llega al sur de Inglaterra con un brillante currículum. Fue uno de los entrenadores más prestigiosos de Europa, dirigió al Borussia Dortmund y, más recientemente, al RB Leipzig. Ganó dos veces la Bundesliga austriaca y la Copa de Alemania en 2023.
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Iraola asciende a un puesto de mayor responsabilidad
Iraola podría conseguir un gran puesto este verano. El técnico de los Cherries ha impresionado con su fútbol ofensivo y su capacidad para aspirar a competiciones europeas con una plantilla económica. Se le señala como posible sucesor de Pep Guardiola si este deja el City. Otros clubes como el Real Madrid, el Manchester United y el Liverpool también podrían buscar entrenador.
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El impecable historial de Iraola
Desde que asumió el cargo en 2023, Iraola ha visto cómo el Bournemouth mejora cada año. En su primera temporada sumaron 48 puntos, récord del club. Luego lograron el noveno puesto. Ahora, pese a perder jugadores valorados en casi 300 millones de dólares, pelean por un lugar en Europa.