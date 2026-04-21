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Thomas Hindle

Traducido por

Marco Rose sustituirá a Andoni Iraola como entrenador del Bournemouth cuando el español deje el club al final de la temporada de la Premier League

M. Rose
A. Iraola
Bournemouth
Premier League

El exentrenador del RB Leipzig y el Borussia Dortmund, Marco Rose, sustituirá a Andoni Iraola al frente del Bournemouth al final de esta temporada, confirmó este lunes el club de la Premier League. Iraola, que dejará el cargo en mayo, será uno de los técnicos más codiciados este verano.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rose asume el cargo de directora

    El Bournemouth actuó rápido para reemplazar a Iraola. A pesar de que se mencionó a Kieran McKenna, entrenador del Ipswich, finalmente Rose asumió el cargo.

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  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Un pedigrí impresionante

    Rose llega al sur de Inglaterra con un brillante currículum. Fue uno de los entrenadores más prestigiosos de Europa, dirigió al Borussia Dortmund y, más recientemente, al RB Leipzig. Ganó dos veces la Bundesliga austriaca y la Copa de Alemania en 2023.

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Iraola asciende a un puesto de mayor responsabilidad

    Iraola podría conseguir un gran puesto este verano. El técnico de los Cherries ha impresionado con su fútbol ofensivo y su capacidad para aspirar a competiciones europeas con una plantilla económica. Se le señala como posible sucesor de Pep Guardiola si este deja el City. Otros clubes como el Real Madrid, el Manchester United y el Liverpool también podrían buscar entrenador.

  • AFC Bournemouth v Manchester City - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    El impecable historial de Iraola

    Desde que asumió el cargo en 2023, Iraola ha visto cómo el Bournemouth mejora cada año. En su primera temporada sumaron 48 puntos, récord del club. Luego lograron el noveno puesto. Ahora, pese a perder jugadores valorados en casi 300 millones de dólares, pelean por un lugar en Europa.

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