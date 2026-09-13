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Marco Rose se mantiene optimista pese a que el Bournemouth establece un récord no deseado de la Premier League en el empate ante el Brentford
El Bournemouth frena en un thriller
Schade abrió el marcador para los visitantes antes de que Justin Kluivert igualara el encuentro, con Tavernier dándole la vuelta al partido poco después del descanso. Sin embargo, un error costoso del portero Djordje Petrovic permitió al delantero alemán marcar su segundo gol del partido y forzar el empate. El suplente Ben Gannon-Doak vio después cómo su disparo en el tiempo de descuento se estrellaba contra la madera, privando a los Cherries de una largamente esperada primera victoria de la temporada.
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Rose destaca la actuación positiva
El resultado deja al Bournemouth 15º en la clasificación y establece un indeseado récord en la Premier League al convertirse en el primer equipo que se pone por delante en sus cuatro primeros partidos sin ganar ninguno de ellos.
No obstante, Rose elogió la capacidad de reacción de su plantilla al hablar con BBC Match of the Day tras el pitido final: "Íbamos por detrás por primera vez esta temporada, reaccionamos bien y, por suerte para mí, no encajamos un gol al final. Tuvimos más ocasiones, más posesión, fuimos el mejor equipo.
"El Brentford es un rival duro, va bien a por los segundos balones y además tiene jugadores bastante corpulentos y con calidad. Me gustó cómo competimos, la manera en que defendimos en la mayoría de las situaciones. Me gusta cómo atacamos, nuestra actitud. Tuvimos mala suerte en un par de situaciones, así que solo nos llevamos un punto".
Andrews exige una ejecución más precisa
Un punto muy trabajado amplía a nueve partidos (5V 4E) la racha del Brentford sin perder en la máxima categoría ante el Bournemouth, igualando su inicio de cuatro encuentros invicto de la campaña 2023-24.
El técnico del Brentford, Andrews, consideró que su equipo estuvo por debajo de sus estándares, pese a elogiar la actuación de su delantero de dos goles: «Creo que podríamos haberlo hecho mejor. No alcanzamos los niveles que nos exigimos.
»Venimos a un campo difícil. Ellos juegan de una manera muy específica y a veces fue complicado afrontarlo. Igualmente, no nos facilitamos las cosas por ciertos aspectos de lo que estábamos haciendo. En general, creo que es un partido de empate.
»Estuvo eléctrico, de verdad que sí, [Schade]. Desde el segundo en que volvió en la pretemporada, la manera en que ha afrontado todo. Está en un buen momento con su juego. Ahora mismo se le ve muy suelto, así que ojalá eso continúe».
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La campaña europea comienza a continuación
El Bournemouth debe reforzarse cuanto antes en defensa de cara a su estreno en la Liga Europa a domicilio ante la Real Sociedad el jueves 17 de septiembre. El exigente calendario continuará tres días después, cuando el Bournemouth regrese a la competición nacional para recibir al Liverpool en el Vitality Stadium en la quinta jornada. El técnico afronta una prueba crucial para encontrar una fórmula ganadora y poner fin a esta racha sin victorias en medio de un calendario cargado.
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