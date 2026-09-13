Marco Rose se mantiene optimista pese a que el Bournemouth establece un récord no deseado de la Premier League en el empate ante el Brentford

El resultado deja al Bournemouth 15º en la clasificación y establece un indeseado récord en la Premier League al convertirse en el primer equipo que se pone por delante en sus cuatro primeros partidos sin ganar ninguno de ellos.

No obstante, Rose elogió la capacidad de reacción de su plantilla al hablar con BBC Match of the Day tras el pitido final: "Íbamos por detrás por primera vez esta temporada, reaccionamos bien y, por suerte para mí, no encajamos un gol al final. Tuvimos más ocasiones, más posesión, fuimos el mejor equipo.

"El Brentford es un rival duro, va bien a por los segundos balones y además tiene jugadores bastante corpulentos y con calidad. Me gustó cómo competimos, la manera en que defendimos en la mayoría de las situaciones. Me gusta cómo atacamos, nuestra actitud. Tuvimos mala suerte en un par de situaciones, así que solo nos llevamos un punto".