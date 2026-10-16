Marco Rose saborea el sueño europeo «perfecto» del Bournemouth tras dos victorias consecutivas en la Europa League

El Bournemouth escribió un nuevo capítulo en la historia del club el jueves por la noche al imponerse con autoridad por 3-0 al Sturm Graz en su primer partido como local en una competición europea. El Vitality Stadium vibró mientras el equipo prolongaba su sensacional inicio de campaña en la Europa League. Tras vencer a la Real Sociedad en la primera jornada, este resultado permite al conjunto de la Premier League mantener un pleno de victorias en el torneo.

Los goles de Evanilson y Rayan marcaron el rumbo de la noche antes de que Alvaro Rodriguez transformara un penalti con precisión para asegurar los tres puntos. La victoria supuso un bienvenido respiro ante las dificultades en las competiciones nacionales y desató la euforia en un club que ha pasado de lo más bajo de la pirámide del fútbol inglés a competir al máximo nivel continental. El propietario Bill Foley, que viajó desde Estados Unidos expresamente para el partido, vio cómo su inversión daba frutos en un gran escenario.