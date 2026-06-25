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Marco Palestra GFXGOAL
Krishan Davis

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Marco Palestra: Por qué el Chelsea se ha apresurado a arrebatarle al Inter el fichaje de un lateral estrella por 55 millones de euros

Analysis
Chelsea
M. Palestra
Premier League
Inter Milán
Atalanta
Cagliari
Serie A
FEATURES

Otro verano, otro fichaje del Chelsea de una joven promesa. Esta vez, sin embargo, podría ser diferente: los Blues han actuado rápido para arrebatarle al Inter a Marco Palestra, talento del Atalanta, que se convertiría en el primer fichaje de la era Xabi Alonso por 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares).

Este versátil lateral, nombrado Mejor Defensor de la Serie A tras una gran temporada cedido en el Cagliari, iba a fichar por el San Siro este verano, pero el Chelsea se adelantó y cerró rápido el acuerdo.

Alonso ha dado el visto bueno al traspaso y, dado que puede actuar en ambas bandas como carrilero o lateral, encaja a la perfección en los sistemas de tres o cuatro defensas que prefiere el técnico español.

Pero, ¿por qué se ha apresurado el Chelsea en ficharlo y asumir un gran gasto por un jugador con poca experiencia en el primer equipo? GOAL te lo cuenta...

  • Marco Palestra AtalantaGetty

    Donde todo comenzó

    Nacido en Buccinasco, cerca de Milán, en marzo de 2005, Palestra empezó su carrera profesional a los cinco años en el club local Assago.

    A los nueve años lo fichó el Inter, que lo cedió al año siguiente al Atalanta, donde permanece desde entonces.

    Se convirtió en lateral derecho casi por casualidad: empezó como centrocampista izquierdo, pero jugó en esa demarcación como sustituto de emergencia en la categoría sub-17 (2021-22) y desde entonces se asentó en el puesto, lo que explica su versatilidad.

    Ascendió rápido: con 17 años brilló en el sub-19 (10 asistencias) y, de inmediato, pasó al nuevo sub-23 de la Serie C para la temporada 2023-24.

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  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-STURM GRAZAFP

    El gran salto

    Gian Piero Gasperini incluyó a Palestra en las convocatorias de la Serie A a finales de la temporada 2022-23, pero no llegó a debutar. Finalmente, jugó seis minutos en la Europa League contra el Rakow en diciembre de 2023, a los 18 años, aunque luego volvió al filial.

    Ascendido al primer equipo para la 2024-25, jugó los tres primeros partidos de Liga con el Atalanta, pero luego volvió al banquillo y una lesión en el tendón de la corva le marginó en la segunda mitad de la temporada.

    Su cesión al Cagliari en el cierre del mercado estival de 2025 resultó clave: allí encontró el escenario ideal para crecer. Desde entonces no ha mirado atrás y vive un ascenso meteórico en Cerdeña.

  • Cagliari Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    ¿Qué tal va todo?

    Titular desde el principio, Palestra destacó como lateral ofensivo del Cagliari, llamando la atención pese a que el equipo luchó hasta el final para evitar el descenso.

    Jugó como lateral-ala derecho, lateral derecho y lateral izquierdo, y dio cuatro asistencias en la temporada 2025-26. En enero marcó y asistió en la victoria 2-1 contra la Fiorentina.

    En marzo debutó con Italia en la repesca mundialista, incluida la definitiva derrota ante Bosnia y Herzegovina.

    Su rendimiento, sobre todo en ataque, le reportó el premio al Mejor Defensa de la Serie A y despertó el interés del Inter y, después, del Chelsea.

  • Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    Principales puntos fuertes

    Aunque es principalmente defensa, Palestra se mueve bien con el balón. Su altura (1,85 m) le permite cubrir rápido grandes distancias, ideal para lateral-ala.

    Con 21 años, lideró la Serie A en intentos de regate (3,11 por 90 minutos) y solo Kenan Yildiz, extremo de la Juventus, superó sus 70 regates. Cuando llega a la posición ideal, no duda en centrar.

    Además, es ambidiestro, lo que aumenta su versatilidad y lo convierte en un activo valioso para el Chelsea, que, según se informa, confía en que pueda cubrir varias posiciones para Alonso, quien probablemente utilice sistemas tácticos fluidos.

    Ante su llegada a Stamford Bridge, el director deportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, lo elogió en Tuttomercato: «Lo conozco desde la cantera. Lo tiene todo: físico, fuerza, velocidad y regate. Es un jugador completo.

    Además, es un chico estupendo que vive para el fútbol y cuenta con una familia maravillosa que le apoya. También tiene un buen agente. Tiene todo lo necesario para labrarse una gran carrera».

  • ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Hay margen de mejora

    Como habrás deducido, la defensa no siempre es la prioridad de Palestra, pese a ser lateral. El italiano ha mostrado debilidades en el juego aéreo y, a veces, su concentración ha sido cuestionada. Además, deberá adaptarse al rigor físico del fútbol inglés, aunque parece preparado.

    En ataque, el canterano del Atalanta debe mejorar la calma, el disparo y el remate para ser un lateral completo, al nivel de su futuro compañero Reece James en su mejor versión.

    A sus 21 años, aún debe pulir detalles, y el Chelsea, si bien vigilará de cerca su progreso defensivo, confía en que mejorará con el tiempo.

  • Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Tras sonar para Arsenal y Manchester City, se daba por hecho que Palestra ficharía este verano por el Inter, campeón de la Serie A y equipo en el que jugó de niño y del que se cree que es aficionado. Sin embargo, el Chelsea ha golpeado fuerte y, según los informes, ha superado con creces la oferta económica y las condiciones contractuales de los nerazzurri.

    Alonso, ahora director deportivo, aprobó la operación; el club actuó rápido y en 24 horas superó a Inter.

    El paquete de 55 millones de euros deja un beneficio neto a La Dea, que ya había decidido rentabilizar al canterano en vez de reincorporarlo tras su exitosa cesión.

    Palestra se dirige ahora a Stamford Bridge en vez de a San Siro, y Angelozzi está convencido de que triunfará en Inglaterra: «Estaba convencido de que iría a la Premier League; allí siguieron de cerca a Marco y vieron que es un jugador adecuado para la liga inglesa. El único club italiano que podría haberlo fichado era el Inter, pero, evidentemente, en un momento dado les superaron en la puja».

    Al preguntarle si triunfará, añadió: «Por supuesto. Es un campeón en su posición».