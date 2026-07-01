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Marco Palestra GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

Marco Palestra: Por qué el Chelsea se adelantó al Inter para fichar a un lateral de 55 millones de euros

Analysis
Chelsea
M. Palestra
Premier League
Inter Milán
Atalanta
Cagliari
Serie A
FEATURES

Otro verano, otro fichaje del Chelsea de una joven promesa. Pero este podría ser diferente: los Blues actuaron rápido para arrebatarle al Inter a Marco Palestra, talento del Atalanta, en un traspaso de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares), el primero de la era Xabi Alonso.

Este versátil lateral, nombrado Mejor Defensor de la Serie A tras brillar cedido en el Cagliari, iba a fichar por el San Siro este verano, pero el Chelsea se adelantó y cerró el acuerdo.

Alonso habría dado el visto bueno al traspaso; su polivalencia, capaz de actuar en ambos costados con tres o cuatro atrás, convence al técnico español.

Pero, ¿por qué ha invertido tanto el Chelsea en un jugador con poca experiencia? GOAL te lo explica.

  • Marco Palestra AtalantaGetty

    Donde todo comenzó

    Nacido en Buccinasco, cerca de Milán, en marzo de 2005, Palestra empezó su carrera profesional a los cinco años en el club local Assago.

    A los nueve años el Inter lo incorporó a su Accademia, aunque un año después pasó al Atalanta, que lo fichó a los diez años tras impresionarse con sus actuaciones. Desde entonces ha permanecido en la entidad bergamasca.

    Se convirtió en lateral derecho casi por casualidad: empezó como centrocampista izquierdo, pero pasó a la defensa tras destacar en esa posición como sustituto de emergencia en la categoría sub-17 durante la temporada 2021-22, tras haber jugado también más adelantado, en la banda. Desde entonces ha sido su posición principal, y ese cambio de rol explica en parte su versatilidad.

    Con 17 años brilló en el sub-19 (2022-23) con 10 asistencias y, gracias a eso, subió al nuevo equipo sub-23 de la Serie C para la temporada 2023-24.

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  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-STURM GRAZAFP

    El gran salto

    Gian Piero Gasperini incluyó a Palestra en las convocatorias de la Serie A a finales de la temporada 2022-23, aunque no llegó a debutar. Finalmente, lo hizo en diciembre de 2023, con 18 años, al disputar seis minutos en la Europa League contra el Rakow; sin embargo, ese breve debut no le abrió la puerta a más oportunidades y siguió formándose en el filial.

    Ascendido al primer equipo para la 2024-25, jugó los tres primeros partidos de Liga con el Atalanta antes de volver al banquillo; una lesión en el isquiotibial le marginó la segunda mitad de la temporada.

    Su cesión al Cagliari en el cierre del mercado veraniego de 2025 resultó decisiva: allí encontró la oportunidad de brillar. Desde entonces no ha mirado atrás y vive un ascenso meteórico en Cerdeña.

  • Cagliari Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    ¿Qué tal va todo?

    Titular desde el inicio, Palestra brilló como lateral ofensivo del Cagliari, destacando pese a que el equipo luchó hasta el final para evitar el descenso.

    Demostró versatilidad al jugar como lateral-ala derecho, lateral derecho y lateral izquierdo, y sumó cuatro asistencias en la temporada 2025-26. En enero marcó y asistió en la victoria 2-1 contra la Fiorentina.

    En marzo debutó con la selección italiana en la repesca mundialista, incluido el duelo perdido contra Bosnia y Herzegovina.

    Su rendimiento, sobre todo en ataque, le reportó el premio al Mejor Defensa de la Serie A y despertó el interés del Inter y, después, del Chelsea.

  • Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    Principales puntos fuertes

    A pesar de ser, ante todo, un defensa, Palestra se maneja muy bien con el balón en los pies, y su complexión alta y esbelta —6'1"— le permite cubrir rápidamente grandes distancias, lo que le convierte en el candidato ideal para la posición de lateral-ala.

    Con 21 años, lideró la Serie A en regates intentados (3,11) y completó 1,58 cada 90 minutos; solo Kenan Yildiz, extremo de la Juventus, superó sus 70 regates. Cuando llega al lugar correcto, no duda en centrar.

    Además, es ambidiestro, lo que amplía su versatilidad y lo convierte en un activo para el Chelsea, que, según los informes, lo ve como un recambio polivalente para Alonso y sus sistemas tácticos fluidos.

    Antes de su fichaje por Stamford Bridge, el director deportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, lo elogió: «Lo conozco desde la cantera. Tiene todo: físico, fuerza, velocidad y regate. Es un jugador completo.

    «Además, es un gran tipo que vive para el fútbol y tiene una familia maravillosa que le apoya. También cuenta con un buen agente. Tiene todo lo necesario para labrarse una gran carrera».

  • ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Hay margen de mejora

    Como habrás deducido, la defensa no siempre es la prioridad de Palestra, pese a ser lateral. El italiano ha mostrado debilidades en el juego aéreo y, a veces, se ha cuestionado su concentración. Además, deberá adaptarse al rigor físico del fútbol inglés, aunque parece preparado para ello.

    En ataque deberá mejorar la calma, el disparo y la definición para ser un lateral completo, como Reece James en su mejor versión.

    A sus 21 años, aún tiene aspectos por pulir; el Chelsea, sobre todo, quiere ver su evolución defensiva, pero confía en que mejorará con el tiempo.

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Tras sonar para Arsenal y Manchester City, se daba por hecho que Palestra ficharía este verano por el Inter, campeón del Scudetto, equipo en el que jugó de niño y del que se cree que es seguidor. Pero el Chelsea actuó rápido y superó la oferta económica y las condiciones contractuales de los nerazzurri.

    En una muestra de la influencia de Alonso como nuevo director deportivo —no como entrenador—, el español aprobó el fichaje y el club cerró en 24 horas un acuerdo con el Atalanta para arrebatarle al Inter al defensa.

    La oferta de 55 millones de euros deja un beneficio neto a La Dea, que ya planeaba vender al canterano tras su exitosa cesión.

    Palestra fichará por el Chelsea en lugar de por el Inter, y Angelozzi está convencido de que triunfará en la Premier: «Siempre pensé que acabaría allí; lo siguieron de cerca y vieron que es ideal para esa liga. En Italia solo el Inter podía ficharlo, pero en un momento dado les superaron en la puja».

    Sobre su éxito, añadió: «Por supuesto. Es un campeón en su posición».