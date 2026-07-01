Marco Palestra: Por qué el Chelsea se adelantó al Inter para fichar a un lateral de 55 millones de euros

A pesar de ser, ante todo, un defensa, Palestra se maneja muy bien con el balón en los pies, y su complexión alta y esbelta —6'1"— le permite cubrir rápidamente grandes distancias, lo que le convierte en el candidato ideal para la posición de lateral-ala.
Con 21 años, lideró la Serie A en regates intentados (3,11) y completó 1,58 cada 90 minutos; solo Kenan Yildiz, extremo de la Juventus, superó sus 70 regates. Cuando llega al lugar correcto, no duda en centrar.
Además, es ambidiestro, lo que amplía su versatilidad y lo convierte en un activo para el Chelsea, que, según los informes, lo ve como un recambio polivalente para Alonso y sus sistemas tácticos fluidos.
Antes de su fichaje por Stamford Bridge, el director deportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, lo elogió: «Lo conozco desde la cantera. Tiene todo: físico, fuerza, velocidad y regate. Es un jugador completo.
«Además, es un gran tipo que vive para el fútbol y tiene una familia maravillosa que le apoya. También cuenta con un buen agente. Tiene todo lo necesario para labrarse una gran carrera».