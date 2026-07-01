Marco Palestra: Por qué el Chelsea se adelantó al Inter para fichar a un lateral de 55 millones de euros

Este versátil lateral, nombrado Mejor Defensor de la Serie A tras brillar cedido en el Cagliari, iba a fichar por el San Siro este verano, pero el Chelsea se adelantó y cerró el acuerdo.

Alonso habría dado el visto bueno al traspaso; su polivalencia, capaz de actuar en ambos costados con tres o cuatro atrás, convence al técnico español.

Pero, ¿por qué ha invertido tanto el Chelsea en un jugador con poca experiencia? GOAL te lo explica.