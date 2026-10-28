¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Antonio Conte NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Marco Borriello: «A la Juventus no le bastaría ni con Conte. Falta Andrea Agnelli»

Juventus
M. Borriello
A. Conte
Serie A

El exdelantero habla de la prolongada crisis de la Juventus

Marco Borriello, campeón de la Serie A con la camiseta de la Juventus, habla de la Juventus en una entrevista con la Gazzetta dello Sport. Estos son los pasajes más interesantes.


Sobre Conte y Spalletti

"Soy un gran admirador de Antonio. Es un ganador y he vivido en primera persona su fuerza: transmite una mentalidad increíble a sus jugadores. Pero no creo que Spalletti sea el problema de la Juventus y, por tanto, tampoco creo que baste con Conte para que la Juventus vuelva a estar en lo más alto. Hablamos de dos grandísimos entrenadores: Luciano y Antonio son diferentes, pero ambos son extraordinarios en el plano técnico y táctico. Conte devolvería el ADN de la Juventus y trabajaría como un loco, pero no estoy convencido de que solo eso fuera suficiente para ganar".


Entonces, ¿qué falta?

"Un presidente como Andrea Agnelli. Desde fuera se percibe la falta de la cercanía de Andrea, un dirigente siempre presente. La Juventus tiene una propiedad histórica y única: el apego a la joya de la familia es evidente, también en lo económico. John Elkann es el primer aficionado y hay que agradecerle sus continuas inversiones; no se le puede pedir más. Pero es un gran hombre de negocios y no puede estar en el campo todos los días. A la Juventus le falta la magia, esa que hace que se alineen los planetas y que, en la temporada de nuestro título de la Serie A, surgió con Conte, los aficionados y el nuevo estadio. No son leyendas urbanas: los jugadores perciben el ambiente y, también de forma inconsciente, actúan en consecuencia. Creedme: estas cosas los jugadores las huelen; el fútbol es alquimia y unión de propósitos".

  • ¿Un ejemplo?

    «En mi época en la Juve, Bremer desde luego no habría hablado así después de perder 3-0 contra la Lazio. Con Agnelli y Marotta no se habría atrevido a criticar a sus compañeros. Pero no es el único ejemplo».


    ¿A qué se refiere?

    «Es preocupante que Kessie haya elegido al Atalanta y no a la Juventus. Con todo el respeto, el Atalanta no es el Milan. Los jugadores perciben el momento que atraviesan los clubes y se informan».


    ¿Y Woltemade?

    «Es un jugador alto y desgarbado, con técnica, pero también previsible».




    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
GEN

GEN

Serie A

28 oct 2026

JUV

JUV