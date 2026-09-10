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Claudio MarchisioGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Marchisio: «Así haría jugar al ataque de la Juventus. Vlahovic se equivocó, Gatti merece más espacio»

Juventus

El excentrocampista de la Juventus opina sobre los problemas del equipo de Spalletti

Es Claudio Marchisio el primer invitado de "Si fueras tú", formato en YouTube de Corriere dello Sport. El excentrocampista de la Juventus habla, entre otros temas, también de la Juventus actual.


El ataque de la Juve: "¿Cómo lo alinearía? Yo pondría a Kolo Muani en la banda izquierda, para aprovechar su velocidad y su zancada, pondría a Woltemade en el centro, con sus centímetros y su técnica, y a la derecha a Conceicao, que contra el Milan dio en un palo y que está en un buen momento".


Sobre Kolo Muani: "Se ha insistido mucho en recuperarlo, espero que se desbloquee y pueda encontrar continuidad".


El sistema y las muchas lesiones: "Spalletti encontrará las soluciones. Está claro que jugar con el doble pivote, en el 4-2-3-1, no es tan sencillo para los jugadores que tiene la Juventus. Koopmeiners como mediocentro no me vuelve loco, lo movería más adelante. McKennie tampoco es un mediocentro".


El mercado: "¿Si ficharía a un agente libre? No es sencillo, porque no sabes qué situación te encuentras, en qué condiciones está el agente libre, qué preparación tiene".


  • Sobre Gatti: "Merecería más espacio en las rotaciones. Cuando marcó contra el Milan, si hubiera estado en su lugar habría cogido enseguida el balón y lo habría llevado al centro del campo, pero entiendo la emotividad del momento".


    Sobre los objetivos: "El objetivo de la Juventus debe ser siempre ganar, el hasta el final debe ser ese, llegar lo más lejos posible".


    Sobre el mercado: "Para el centro del campo, en enero habrá que hacer algo. ¿Conceicao? Si estuviera en su lugar renovaría de inmediato, porque mi sueño es jugar siempre en la Juventus".


    Sobre Vlahovic: "Si hubiera estado en su lugar, habría gestionado la situación de otra manera, habría intentado mejorar la relación con la Juve, que le ha dado mucho. Habría renunciado a un sueldo más alto para quedarse en la Juve. Además, se ha ido a jugar a un equipo que no juega la Champions".


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