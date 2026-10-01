Claudio Marchisio, exjugador de la Juventus y actual comentarista televisivo, además de agente, también tiene entre sus representados a Destiny Elimoghale, talento de la generación de 2009 del fútbol base de la Juventus. Entrevistado por la Gazzetta dello Sport, Marchisio habla de él en estos términos: «Se merecerá el debut, lo decidirá Spalletti, esperamos que pueda producirse. Es un buen chico, tiene un gran potencial y está más avanzado que yo a su edad. En el extranjero le siguen muchos, pero su sueño es la Juventus».



