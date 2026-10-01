Claudio Marchisio, exjugador de la Juventus y actual comentarista televisivo, además de agente, también tiene entre sus representados a Destiny Elimoghale, talento de la generación de 2009 del fútbol base de la Juventus. Entrevistado por la Gazzetta dello Sport, Marchisio habla de él en estos términos: «Se merecerá el debut, lo decidirá Spalletti, esperamos que pueda producirse. Es un buen chico, tiene un gran potencial y está más avanzado que yo a su edad. En el extranjero le siguen muchos, pero su sueño es la Juventus».
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Marchisio: «A Elimoghale lo siguen muchos en el extranjero, pero su sueño es la Juventus. ¿Kayode? Quizá vuelva convertido en un grande»
Sobre Kayode
Después Marchisio también habla de Michael Kayode (que no es un jugador representado por él), nacido en 2004, descartado siendo muy joven por la Juventus y ahora en la selección italiana y en el Brentford de la Premier League, después de pasar por Gozzano y Fiorentina: "¿Kayode descartado por la Juve cuando era un niño? Se puede llegar a la élite de distintas maneras, pasa. Quizá Kayode vuelva a la Juve como una figura".
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