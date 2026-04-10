Marcelo, icono del Real Madrid, considera a Lionel Messi su rival «más difícil», por delante de Cristiano Ronaldo

Pocos jugadores están mejor cualificados que Marcelo para juzgar a los dos mejores futbolistas de su generación. El lateral izquierdo brasileño pasó 15 años en el Real Madrid, lo que le situó en primera línea de la rivalidad más intensa de la era moderna. Aunque compartió banda y vitrina de trofeos con Ronaldo entre 2009 y 2018, sus temporadas en la liga se caracterizaron a menudo por la pesadilla que suponía intentar marcar a Messi durante los enfrentamientos del Clásico.

En una reciente entrevista con RomarioTV, Marcelo no dudó al señalar a Messi como el más difícil de marcar. «Messi era extraordinario, como si todavía hoy lo estuviera buscando, maldita sea. Tío, es extraordinario... Messi entiende muy bien todas las posiciones en el campo. Sabe cuándo va a llegar un jugador con el balón. Ya sabe adónde ir, por dónde salir y cosas así. Creo que es extraordinario».