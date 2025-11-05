Getty Images Sport
¿Se lo robarán a México? Marcelo Flores se integrará como 'sparring' con la Selección de Canadá
Se sumaría como Sparring
De acuerdo con reportes de The Athletic, confirmados por GOAL, Marcelo Flores se uniría a la concentración de la Selección de Canadá para la Fecha FIFA de noviembre, para conocer el entorno del combinado encabezado por Jesse March.
La Selección de la 'Hoja de Maple' tiene intención que el 'Chicho' pueda decantarse por Canadá de cara a la Copa del Mundo del 2026 de la que serán anfitriones junto a México y Estados Unidos.
¿Puede jugar con Canadá?
Pese a que en el pasado había decidido decantarse por la Selección de México, la falta de oportunidades con el conjunto de Javier Aguirre abre la posibilidad que juegue para Canadá.
Cabe recordar que Flores cuenta con la nacionalidad canadiense por su madre, además de que no ha cumplido con la cuota de partidos con México para evitar el 'One Time Switch' de la FIFA.
Desde su primera convocatoria en 2021 con el Tri, Flores únicamente ha disputado tres partidos y no ha sido llamado desde el 2022. La Copa del Mundo es el mayor atractivo.
Lo que sigue para Flores
Al aún no tomar una decisión definitiva sobre el representativo, Marcelo se unirá a los entrenamientos para conocer al cuerpo técnico y la plantilla que enfrentará el 13 de noviembre a Ecuador en Toronto y 18 de noviembre a Venezuela en Fort Lauderdale.
Anuncios