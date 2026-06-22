Bubista se mostró «molesto» porque un jugador uruguayo dejó de ayudar a atender a uno de los suyos, con calambres, para sumarse al ataque que terminó en el empate. Se le notaba frustrado por la falta de deportividad.

«Me molestó eso porque Bielsa nos enseñó a practicar el juego limpio. Eso se ve en sus ruedas de prensa, eso se ve en los partidos que disputan sus equipos. Aprendimos lo que era el juego limpio gracias a su actitud», comentó el seleccionador de Cabo Verde tras el pitido final. «Fue frustrante, pero forma parte del juego y de la experiencia de crecer con el equipo».