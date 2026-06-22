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«¡Marcelo Bielsa nos enseñó a jugar limpio!» - El seleccionador de Cabo Verde, «molesto» tras el incidente de los calambres en el empate contra Uruguay en el Mundial
Se desata la polémica por el gol del empate de Uruguay
Justo antes del descanso, con Cabo Verde 1-0 gracias a un brillante libre directo de Kevin Pina, el uruguayo Federico Viñas soltó de golpe la pierna de Telmo Arcanjo, a quien ayudaba con un calambre, y regresó al juego al ver un contraataque de su equipo. Acto seguido, Uruguay centró al área y Maxi Araujo igualó el marcador.
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Bubista denuncia el doble rasero en el juego limpio.
Bubista se mostró «molesto» porque un jugador uruguayo dejó de ayudar a atender a uno de los suyos, con calambres, para sumarse al ataque que terminó en el empate. Se le notaba frustrado por la falta de deportividad.
«Me molestó eso porque Bielsa nos enseñó a practicar el juego limpio. Eso se ve en sus ruedas de prensa, eso se ve en los partidos que disputan sus equipos. Aprendimos lo que era el juego limpio gracias a su actitud», comentó el seleccionador de Cabo Verde tras el pitido final. «Fue frustrante, pero forma parte del juego y de la experiencia de crecer con el equipo».
Reconocer que esta situación le podría pasar a cualquier equipo.
Bubista asumió parte de la responsabilidad del gol del empate. «Podríamos haber evitado la situación; podíamos haber sacado el balón del campo, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Es normal que los jugadores sientan presión, y lo mismo ocurre con Uruguay. Debemos aprender de esto».
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Partido decisivo para Cabo Verde y Uruguay
Para Cabo Verde, el empate confirma su buen nivel en el Grupo H. Cerrará su participación frente a Arabia Saudí en Houston buscando avanzar a la fase eliminatoria. Mientras tanto, Uruguay, presionada, necesita un gran partido ante España, campeona de la Euro 2024.