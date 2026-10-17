El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, confía en que Phil Foden recupere su mejor nivel tras una frustrante sanción de tres partidos por tarjeta roja. El internacional inglés fue expulsado en la victoria por 1-0 del City ante el Manchester United en la Premier League el mes pasado y cumplió la sanción durante un inicio de temporada acortado.

Foden volvió a la convocatoria en la derrota por 4-2 en casa ante el Paris Saint-Germain en la Champions League el miércoles, aunque se quedó en el banquillo.

El canterano, que no marca en la Premier League con el City desde diciembre pasado, busca volver a jugar de cara al partido del sábado contra el Ipswich Town.